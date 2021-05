La emotiva canción que Elton John le dedicó a la princesa Diana de Gales

El 31 de agosto de 1997 el mundo se tiñó de luto. Luego de sufrir un accidente automovilístico, Diana de Gales falleció en París en el Hospital de la Pitié-Salpêtrière. La princesa se encontraba junto a su novio Dodi al-Fayed, huyendo de los paparazis y el vehículo en el que viajaban impactó contra la columna número 13 del Puente del Alma.

Aproximadamente 20 minutos se demoró la primera ambulancia en llegar al lugar. La escena estaba plagada de turistas, transeúntes -que quedaron impactados con el estruendo del coche- y por supuesto, los insistentes paparazis que no colaboraron en absolutamente nada, simplemente se dedicaron a capturar el accidente.

Instagram Elton John

La pérdida fue un golpe muy duro tanto para su familia, como para sus amigos. Uno de los que tenía un sólido vínculo con Lady Di era el cantante británico Reginald Kenneth Dwight, o mejor conocido artísticamente como Elton John. Ellos se conocieron en una fiesta en honor al príncipe Andrés de York en el Castillo de Windsor.

En el evento bailaron Charleston y ese fue el puntapié de una grandiosa amistad. Sin embargo, en 1996, durante algunos meses, estuvieron distanciados debido a que ella se negó a escribir un prólogo para el libro 'Rock and Royalty' de Gianni Versace. Diana no quiso hacerlo porque el escrito contenía hombres desnudos y ella no quería formar parte de ello.

AP

Al morir el reconocido diseñador, en julio de 1997, se reconciliaron y acudieron juntos a la ceremonia que se le realizó. Esto fue un mes y medio antes de la trágica y temprana partida de la royal. El día del funeral de la mamá de Harry y William, el músico le dedicó una emotiva canción para despedirla: Candle in The Wind (Vela en el viento).

Video: Philip Anness (YouTube).