Kim Kardashian lució sus espectaculares curvas en un atrapante bikini

Kimberly Kardashian West, comúnmente conocida como Kim Kardashian, no teme mostrar la gran belleza de su cuerpo y mucho menos sus impactantes curvas. Kim es una socialité, modelo, empresaria y personaje público estadounidense que se hizo popular a partir de su propio reality show “Keeping Up with the Kardashians”. En dicha producción se muestra el día a día de la celebridad y de los integrantes de su familia, el clan Kardashian Jenner, la familia más popular en el mundo.

El nombre de Kim comenzó a hacerse conocido a principios de la década de los 2000, cuando acaparaba portadas y photocalls en calidad de amiga de la también conocida socialité Paris Hilton. Kardashian apareció en múltiples ocasiones en el reality “The Simple Life” el cual protagonizaban Paris Hilton y Nicole Richie. Sin embargo actualmente Kim brilla por su propia cuenta ya que ha arrasado en las redes sociales, especialmente en Instagram donde cuenta con 224 millones de seguidores de todo el mundo.

Si bien Kim Kardashian cayó en un profundo abismo en el año 2002 cuando salió a la luz una película con contenido para adultos, protagonizada por ella misma junto a su entonces pareja el cantante Ray-J; la celebridad supo cómo resurgir. Actualmente Kim es toda una empresaria con millones en sus cuentas bancarias debido a que ha lanzado múltiples fragancias y accesorios logrando tener sus propias marcas como “KKW Beauty” o “Skims”. Fue así que su marca de cosméticos “KKW Beauty” alcanzó los cielos ya que se encuentra valorada en 1 billón de dólares, lo cual hace que la empresaria valga más de 900 millones de dólares.

Por otra parte su relación con el cantante de R&B "Ray J" se acabó luego del incidente del video aunque​ Kardashian demandó a la productora que distribuyó el film logrando ganar $5 millones de dólares. Posteriormente Kardashian salió con Reggie Bush durante tres años de manera intermitente ya que Kim dejó a Bush por Miles Austin. Luego de ello, en el año 2011 se casó con el jugador de la NBA, Kris Humphries, aunque increíblemente tan solo 72 días después, la empresaria solicitó el divorcio alegando diferencias irreconciliables.

Imagen: Instagram Kim Kardashian

La más reciente relación de Kim Kardashian comenzó en 2012, Kardashian cunado comenzó a salir con rapero Kanye West. Fue así que la pareja contrajo matrimonio en 2014 aunque tristemente en 2021 se hizo público que Kardashian le había pedido formalmente el divorcio a West. No obstante la mujer que en 2016 llegó a ser portada de la revista “Forbes”, como una de las empresarias más codiciadas del mundo, aún conserva su encanto. Eso lo comparte a diario en Instagram donde recientemente posteó fotos de ella posando en un pequeño bikini que deja a la luz los mejores ángulos de sus atrapantes curvas.