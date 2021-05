Jennifer Lopez es captada espiando desde un balcón a Ben Affleck

Jennifer Lopez, actriz, cantante y bailarina, se encuentra en el ojo público debido a su reciente separación de Alex Rodríguez y el reencuentro con algunas de sus ex parejas. La también compositora, productora discográfica, diseñadora de modas y empresaria, parece haber superado rápidamente a Alex ya que últimamente se la visto muy cercana e íntima con su ex Ben Affleck.

Ben Affleck, actor, director, productor y guionista estadounidense tal vez ha revivido su amor por Jennifer. La relación de la pareja inició luego del segundo divorcio de Lopez. Affleck y la cantante se comprometieron en noviembre de 2002, no obstante, la boda se canceló a tan solo a días de su celebración​, debido a una supuesta infidelidad por parte del actor y finalmente terminaron su relación en 2004.

Luego de su ruptura con Affleck, Jennifer Lopez comenzó a salir con su antiguo amigo Marc Anthony. La pareja se casó en secreto en junio de 2004 y en noviembre de 2007, confirmaron oficialmente que estaban esperando a su primer hijo o mejor dicho hijos, ya que serían mellizos. Fue así que en febrero de 2008, Jennifer se convirtió en madre. Los mellizos fueron presentados por la revista People, por lo que fueron pagados 6 000 000 dólares, convirtiéndose en las fotografías más caras de famosos, jamás tomadas. Sin embargo la alegría no duraría ya que en 2011, la pareja anunció su divorcio.

La relación más reciente de la cantante fue con el ex deportista Alex Rodriguez. No obstante hace tan solo un par de meses la pareja anunció su separación. El duelo parece no haber durado mucho ya que a Lopez se la ha visto divirtiéndose con una de sus ex parejas; Jennifer fue captada asomándose y espiando a Ben Affleck tras unas cortinas. Affleck se encontraba disfrutando de un cigarrillo y del sol en un amplio balcón de una casa alquilada frente al mar en Miami el martes.

Imagen: El Universo

Tal parece que el actor se estaba relajando en una silla con una pierna sobre una mesa. La ex pareja denominada “Bennifer” ha estado dando vueltas en Miami durante los últimos días disfrutando de su compañía mutua. Ben y Jennifer parecen disfrutar de compartir momentos juntos y han sido vistos trabajando juntos en el gimnasio donde fueron atrapados besándose. Tal vez la pareja quiere reintentar aquello que no pudo ser años atrás. Por su parte Lopez parece no extrañar en lo absoluto a su ex Alex Rodríguez con quien acabó su relación en marzo de este año para luego rápidamente suplantarlo por Ben con quien ha salido desde abril