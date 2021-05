Desgarrador: el príncipe William habló por primera vez del día que murió Lady Di

Este sábado pasado, el príncipe William participó de la ceremonia de apertura de la General Assembly of The Church of Scotland en Escocia donde pronunció un emotivo y revelador discurso. El segundo en la línea de sucesión al trono británico reveló donde se encontraba y que hizo la mañana del 31 de agosto de 1997, día de la muerte de su madre Diana, princesa de Gales.

Recordamos que Lady Di perdió la vida en un terrible accidente automovilístico en el interior del Puente del Almá en la ciudad de París, Francia. Este hecho marcó para siempre a sus dos, entonces, adolescentes hijos Harry y William.

“Escocia es el lugar de algunos de mis recuerdos más felices. Pero también del más triste” indicó el príncipe William en un emotivo mensaje. “Estaba en Balmoral cuando me dijeron que mi madre había muerto. Aún en estado de shock, encontré refugio en el servicio de la iglesia de Crathie Kirk esa misma mañana. Y en los oscuros días de dolor que siguieron, encontré consuelo y paz en el aire libre de Escocia. Por eso la conexión que tengo con este lugar será profunda siempre” amplió el duque de Cambridge.

Fuente: Instagram Duke and Duchess of Cambridge

Esta fue la primera vez que el esposo de Kate Middleton se pronuncia sobre la fecha del trágico accidente. Esta fuerte declaración el miembro de la realeza seda tras conocerse los resultados de la investigación de la entrevista de Diana en el programa Panorama, hace casi 26 años. La misma arrojó que los métodos utilizados para concretar la polémica entrevista fueron “engañosos”.

Fuente: Instagram Duke and Duchess of Cambridge

“Trae una tristeza indescriptible saber que los fracasos de la BBC contribuyeron significativamente a su miedo, paranoia y aislamiento que recuerdo de esos últimos años con ella” señaló William.