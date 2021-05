Conoce la flamante mansión millonaria de Margot Robbie

Margot Robbie es una reconocida actriz, modelo y productora de cine australiana. La actriz fue criada en una granja por lo que a sus 17 años se mudó a Melbourne en busca de oportunidades en el medio. Robbie dio su gran salto a la fama al interpretar a Donna Freedman en el serial televisivo “Neighbors” o “Vecinos”

Posteriormente la actriz se mudó a Estados Unidos donde protagonizó la serie “Pan Am” en 2011. Entre los papeles destacados de Margot podemos mencionar su participación en éxitos taquilleros tales como: “El lobo de Wall Street” y “Focus”. Una de sus más grandes interpretaciones fue la de Tonya Harding en “I Tonya” actuación por la cual fue nominada a los premios Óscar. No obstante, el personaje más destacado e importante por lo que significa en términos de reconocimiento masivo, ha sido el de Harley Quinn, interpretado por la actriz en las películas “Suicide Squad”, “Birds of Prey” y “The Suicide Squad”. Allí trabajó con actores de renombre tales como Will Smith, Jared Leto, Viola Davis, Jai Courtney y Jay Hernández entre otros.

Por otra parte, la participación de la artista en “Mary Queen of Scots”, “Once Upon a Time in Hollywood” y “Bombshell” también le otorgaron múltiples nominaciones en los “BAFTA Awards” y los Óscar. Además de su actuación, Margot Robbie se ha dedicado a la producción de cintas varias. Actualmente la actriz está vendiendo su lujosa casa en Hancock Park, la cual adquirió en el año 2017, por $ 3.475 millones. El valor actual de la mansión es tan impactante que sorprende a cualquiera.

La propiedad de Margot, quien es muy allegada y amiga de Will Smith -al punto de que han surgido rumores de romance-, se extiende por 3,364 pies cuadrados y la casa contiene cuatro dormitorios y seis baños. Tal parece que Robbie y su esposo, Tom Ackerley, decidieron mudarse a un complejo cerrado en la moderna “Venice Beach” por lo que su antiguo hogar está a la venta. Entre las maravillas del lugar podemos destacar sus techos altos, una buena iluminación natural y una extravagante combinación del vestíbulo con la sala de estar que contiene una enorme chimenea de mármol pulido.

Por otra parte, la decoración de la casa de Margot incluye una sala de estar amueblada con un sofá redondo y hasta un columpio. El dormitorio principal posee una magnifica terraza privada con vistas al patio trasero. Los lujos del lugar se ven reflejados en una cabaña al aire libre junto a una piscina y un relajante spa. Además de ello, la casa tiene ciertas comodidades tales como una bodega tipo boutique, una habitación privada para mascotas y circuito cerrado de televisión controlado por “iDevices” con control de entrada de acceso. Los detalles de la propiedad de Robbie destacan por su belleza ya que se pueden apreciar paredes con paneles acentuados, puertas de metal fabricadas a mano, pisos de madera de roble europeo importado y baldosas “Ann Sacks” acentuadas.