Andrea Meza, Miss Universo, confesó el accidente que experimentó junto a Miss Chile

La buena onda entre Andrea Meza, Miss México y Daniela Nicolás, Miss Chile, fue muy notoria y las bellas modelos entablaron una gran amistad que traspasó el tiempo de convivencia del certamen “Miss Universo” que coronó en esta nueva edición a la chihuahuense de 26 años.

En un reciente “preguntas y respuestas” dispuesto por Daniela Nicolás en su cuenta oficial de Instagram para recibir consultas de sus followers e ir subsanando sus dudas. Entre las inquietudes de sus fans se encontró la siguiente: “¿Hablaste y tomaste el café con Andrea como quedaron en el live?”. Velozmente la Miss Chile respondió “No, y después nos reímos de eso. En la concentración porque no había forma de tomarnos un café pero almorzamos juntas también en la concentración. Y cuando gana le dije ‘Andrea salgamos a comer mañana antes de que te vayas’. Y me dice ‘Dani, mañana me voy al tiro a Nueva York, así que está pendiente”.

Por otra parte, Andrea Meza fue entrevistada en el programa “Suelta la Sopa” y confesó un divertido accidente que protagonizó en compañía de Daniela: “Fue el día de la final. Estuvo divertido. Creo que ella estaba más asustada que yo” inició la flamante Miss Universo con su anécdota al medio mexicano.

Miss Chile y Miss Universo planean un encuentro pic.twitter.com/sJ68pdylFj — espectaculomundo2020 (@espectaculomun1) May 27, 2021

“Le digo ‘Dani ayúdame porque claramente no me alcanzo a poner en la espalda’. Entonces me dice ‘Sí dale, yo te ayudo, no sé qué…’. Y me empieza a ayudar y dice ‘Ay no, ay no, ay no, es que te hice una mancha” señaló Meza de manera muy jocosa. “Y yo ‘tranquila, no pasa nada. Tenemos más spray, hay spray de sobra’. Aparte tenemos una bata, entonces con la bata lo disfrazas, las luces… Al final no se nota nada. Yo despreocupadísima” finalizó la azteca.

Esta entretenida anécdota made Miss Universo generó gran repercusión en la popular plataforma YouTube donde ya cuenta con más de 112 mil visualizaciones.