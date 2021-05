En el sillón de su casa: Flor Peña presume su figura

Flor Peña indicó hace unos días en una entrevista con Diego Díaz, en Fútbol Continental, por Radio Continental y reveló su fantasía de practicar el poliamor con Marcelo Gallardo. “Mi marido sabe que es mi única debilidad” inició la conductora de “Flor de Equipo”.

No soy cholula, a nadie choluleo, pero con Gallardo se me caen las medias. No puedo creer el liderazgo que tiene, me dio vuelta la cabeza” señaló Flor. “Sin dudas, y creo que mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle unas preguntas en el medio, estaríamos todos chochos” amplió la mediática actriz y comediante de 46 años.

Este miércoles por la mañana, Flor Peña compartió un video en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede ver a la protagonista de “Casados con Hijos” desplegando toda su belleza frente a la cámara en el sillón de su hogar. La blonda vistió un ajustado body de color blanco, además complemento su look con su cabello recogido y un delicado make up.

Fuente: Instagram Flor Peña

“Ahora no tenes excusa para elegir para llevarte tu kit #Corporal o tu #Lumi #Spa ES RÁPIDO, PRÁCTICO Y EFECTIVO” fue una parte del promocional texto que eligió Peña para acompañar su reciente grabación en la red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la pareja de Ramiro Ponce de León se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 10 mil corazones. Además, recibió cientos de reproducciones en tan solo unas horas.