El ingenioso truco de los sirvientes de la reina Isabel II para evitar que muera envenenada

Fue en 'Secrets of the Royal Kitchen (Secretos de las cocinas reales)', un programa televisivo del Reino Unido, donde se conoció el ingenioso truco que los empleados de la reina Isabel II aplican para evitar que la monarca muera envenenada. Emily Andrews, la corresponsal del ciclo, fue quien se encargó de contar los entretelones que suceden en pos de servirle la comida la soberana.

"Después de que todo está servido, un paje elige al azar uno de los platos para servir a Su Majestad. Entonces, si alguien quisiera envenenar a la monarca, tendría que envenenar a todos", explicó la mujer.

REX/Shutterstock

Cuando la madre del príncipe Carlos no acude a grandes banquetes, su rutina nocturna es muy diferente. Según Lady Colin Campbell, otra experta real, a pesar de que la reina tenga una selección de lujosos comedores, prefiere cenar en la comodidad de su propia sala de estar. "Ella tiene su cena en una bandeja mirando la televisión. A ella le gusta. Es hogareño, cálido y cómodo”, indicó la biógrafa.

Si bien la soberana no cocina sus platos, supervisa todas las comidas del palacio. “El chef hace los menús de tres días y eso nos da tiempo suficiente para obtener todos los productos y prepararlos. Cuando el menú llega a la reina, ella tacha todos los platos que no quiere”, señaló el ex chef real Darren McGrady.

Justin Tallis / Reuters

Y agregó: "Usamos un repertorio de platos, principalmente comida británica y francesa". Además, reveló que a Isabel II no le gusta el ajo, limita la cantidad de cebollas en las preparaciones y prefiere alimentos que provienen directo de sus propiedades.