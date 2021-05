El difícil momento que vive Mario Cimarro, protagonista de “Pasión de Gavilanes”

Mario Cimarro, mayormente conocido por su rol protagónico en la telenovela producida por RTI Televisión para Telemundo y Caracol Televisión “Pasión de Gavilanes” suele mantener su vida privada lejos del foco de los medios. En una reciente entrevista a la periodista María Celeste Arrarás el artista cubano, que está cerca de cumplir 50 años, rompió con ese hermetismo y habló del Alzheimer que padece su madre, por primera vez en los medios.



“Esto nos tomó por sorpresa a todos. Venimos de una familia de gente como mi abuelo que duró más de 100 años y no existe récord en ningún miembro de la familia que haya padecido de Alzheimer, entonces esto nos tomó por sorpresa y nos desestabilizó muchísimo a todos" comenzó Cimarro.



"Pero lo que he aprendido es que esta enfermedad, Dios, el universo, nos las ha mandado a nuestra vida no para superarla sino para aprender a convivir con nuestra mamá en estos años de vida que le quedan donde en este momento se está despidiendo de nosotros poco a poco, a su manera, a su estilo. Mamá es una persona tranquila, alegre, optimista, con una sonrisa siempre, así ella la esté pasando mal ella siempre está con una sonrisa, entonces es nuestro pequeño Buda. No es algo que superar, es algo que aprendemos a convivir con ella y aprendemos a despedirnos con ella cada día, cada día estamos con ella disfrutándola lo más que podemos" amplió Mario Cimarro.



“Nos tocó educarnos rápido y leer todo lo que podíamos sobre Alzheimer y tomar medidas y la medida fundamental que decidimos entre todos es que nunca bajo ningún concepto mamá puede quedarse sola porque una persona con este padecimiento se queda sola y ahí es donde pasan los accidentes", explicó. "Nosotros estamos solos aquí en Estados Unidos, somos inmigrantes, no tenemos a nadie más, salvo amistades, pero familia no tenemos, nuestra familia somos nosotros. Nos tocó venir a vivir todos para acá juntos en la misma casa bajo el mismo techo y así nos dividimos todas las tareas de cuidarla y las cosas que le tocan" sostuvo el protagonista de "Pasión de Gavilanes".

Fuente: Instagram Mario Cimarro



Por último, Mario le regaló un conmovedor mensaje a su hermana en este duro momento: “Ella hizo un gran sacrificio, puso su trabajo a un lado y ella se dedicó por completo a mi mamá. Todos la ayudamos, todos hacemos cosas entre todos. Pero yo tengo que viajar, tú sabes cómo es esta carrera. Mi hermana siempre está con ella y eso a mí me deja una tranquilidad increíble".