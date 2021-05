Al ritmo de Natti Natasha y Becky G, Aracely Arámbula enseña cómo entrena sus pantorrillas

Cuatro años duró el amor entre Aracely Arámbula y Luis Miguel y producto de su relación nacieron Miguel y Daniel. Hoy, al parecer, el Sol de México desde hace un año no paga la pensión de sus hijos. Guillermo Pous, el abogado de la artista mexicana, estuvo como invitado en el programa Ventaneando (TV Azteca) y brindó detalles sobre esto.

"Es sabido que, desde finales de 2019 o principios de 2020, la señora Arámbula se hace cargo por completo de los gastos que se ocasionan para todas las actividades de sus hijos", señaló el letrado.

Y remarcó: "Regularmente se cumplía esta obligación más allá de hacerlo puntualmente o no, sin embargo, con lo complicado de la situación, no existiendo la fuente habitual de trabajo con la que contaba la señora Arámbula, ahora ella es quien corre con todos los gastos y, además, echando mano de sus ahorros".

La artista podría denunciar a Netflix, a la productora Gato Grande y al propio cantante para que pague no sólo la pensión, sino también el dinero que le debe. Además, al aire se habló de otro incumplimiento por parte de intérprete de 'Hasta que me olvides': se habría negado a entregar una camioneta a su ex que estaba destinada para el transporte de los infantes.

A pesar de los complicados momentos que Arámbula está atravesando, se apoya en el amor y cariño que sus fanáticos le demuestran en las redes sociales. En Instagram son casi seis millones de personas quienes están atentos a todo lo que sube. En una de sus últimas publicaciones, la actriz compartió un pequeño clip de su rutina de entrenamiento.

En las imágenes enseña cómo ejercita sus pantorrillas al ritmo de Natti Natasha y Becky G con su exitoso single Ram pam pam.