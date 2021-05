Sin harina: prepara unos deliciosos gofres ¡en 3 pasos!

A veces no sabes qué comer que nos lleve poco tiempo, sin ensuciar mucho y no perder de vista la ingesta de nutrientes. Hoy elegimos hacer una receta de waffles o gofres en poco tiempo. Si no tienes wafflera puedes hacerlo con una sartén que tenga teflón para evitar que se pegue la masa.

Esta receta no tiene complejidad, utilizaremos banana o plátano, para darle una textura más suave y el dulzor que aportará la fruta. Los waffles se pueden combinar de mil formas, dulces o salados ¡siempre quedan bien! Esta receta te recomendamos que utilices toppings dulces por la masa. Ahora sí, te indicaremos todos los detalles ¡buen provecho!

Ingredientes:

1 banana

1 huevo

Canela en polvo al gusto

1 cucharadita de esencia de vainilla

Aceite de coco para engrasar la waflera

Para servir : fresas y miel

Procedimiento:

Colocamos las bananas en un plato y las aplastamos con ayuda de un tenedor.

Incorporamos el huevo a la mezcla, batimos hasta que quede bien integrado, agregamos la canela y vainilla.

Revolvemos muy bien y vertemos la mezcla con la ayuda de un cucharón a la wafflera previamente engrasada. Los gofres estarán listos en 4 o 6 minutos.

