Karina Jelinek se vistió de conejita y presumió su belleza en la red

No hay argentino que no haya escuchado alguna vez la icónica frase de Karina Jelinek. La mediática patentó su "lo dejo a tu criterio" y más de uno la utiliza como respuesta cuando no sabe qué contestar o pretende generar cierta intriga o curiosidad en otra persona.

Pocos días atrás estuvo presente en el programa que conduce Jey Mammon en la pantalla de América TV y sorprendió con sus confesiones al aire. La modelo contó que quiere convertirse en madre. "Quiero que sea ahora y que no pase más tiempo. Estoy haciendo todos los trámites. Ana (Rosenfeld) dijo que en julio vamos a tener novedades, pero hasta que no esté segura de todo, no quiero decir nada porque es un proyecto muy personal", señaló en vivo.

"Hay tantos niños que no tienen a dónde ir que me encantaría adoptar, si fuese así me encantaría tener un arén de niños en mi casa y que estén felices, que no sólo salgan de mi panza", manifestó.

También expresó que es "una mujer independiente" y esto se puede ver en sus redes sociales. En Instagram son casi un millón de personas que la siguen y están atentos a cada movimiento que da en la web. Allí, la morocha se muestra sin ningún tipo de prejuicio y va al frente sin importar el qué diran.

Ahora, en una de sus últimas publicaciones compartió una postal con un llamativo look que nadie pudo pasar por alto. La mediática se vistió de conejita y posó para la cámara presumiendo su gran belleza. No existen dudas de que Jelinek es una de las mujeres más hermosa que hay en nuestro país.