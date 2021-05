Jimena Barón desde el baño desafía los límites con su hermosura

Jimena Barón festejó su cumpleaños número 34 este pasado 24 de mayo, en pleno contexto de pandemia y trabajando como jurado en “La Academia”. Para sorpresa de la actriz y cantante su compañera Guillermina Valdés decidió otorgarle de regalo de cumpleaños las predicciones de una “astronumeróloga”, quién indicó que la cumpleañera se va a enamorar este año.

Por su parte, Jimena compartió varias fotografías y un extenso mensaje por motivo de su aniversario de vida: “Feliz cumpleaños a todas mis yo que me acompañaron estos 34 años 🎂🤍Mamá y papá siempre dijeron que me río mucho desde que nací, que jamás tuve vergüenza de nada y que en los actos del colegio pedía por favor estar adelante y al medio para que me puedan ver bien todos. Me sigo riendo mucho, no desarrollé la vergüenza y me sigue encantando estar adelante y al medio" inició la artista

Hace casi 25 años que vivo metida en estudios de filmación haciendo lo que amo. Que suerte tengo, que vida hermosa a pesar de muchas cosas! Qué decirles? Que podemos pasar la vida entera intentando descifrar de que se trata esto y así y todo jamás lograremos entenderlo, pero si se qué pasa rapidísimo, cada vez más, y que no hay nada peor que no ser dueños de nuestro propio viaje. Hacemos muchísimas cosas por miedo a lo que pueda pensar el resto y eso es vivir para los demás. Regalar tu propia vida es para los tontos o los cobardes. Vivir para vos es el regalo más poderoso, liviano y placentero que podes hacerte. Lo sé hace tiempo, pero honestamente lo entendí hace no tanto. Hay que dejar las valijas libres de mierdas y llenas de lindos recuerdos” fue la primera parte del extenso texto de Barón.

Fuente: Instagram Jimena Barón

Hace unas horas, Jimena Barón publicó una serie de fotografías en su cuenta oficial de Instagram que deslumbraron a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la intérprete de “Flor de involución” desplegando toda su belleza frente a la cámara luciendo un osado look primero en el exterior y luego en un baño.

Fuente: Instagram Jimena Barón

Como era de esperarse estas fotos que tienen como principal protagonista a la ex pareja de Daniel Osvaldo se llenaron velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 115 mil corazones. Además, esta publicación recibió cientos de comentarios de parte de sus seguidores, la mayoría fueron mensajes de cariño y halago hacia su esbelta figura física.