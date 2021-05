Isabel II rompió una tradición de la realeza de larga data: qué hizo

Si bien hoy es algo "normal" dar a luz a un hijo en un ambiente privado, años atrás esto era algo impensado para los miembros de la realeza. Como es sabido, la corona sigue ciertas reglas y tradiciones que se deben cumplir aunque suenen algo descabelladas para algunos. Fue la reina Isabel II quien rompió una de ellas y decidió cambiar la norma. ¿Qué hizo?

El hecho ocurrió hace más de 70 años cuando nació su primer hijo y heredero al trono británico: el príncipe Carlos. La monarca optó por realizar ciertos cambios con respecto al protocolo de los nacimientos de los niños de la realeza.

Twitter RoyalCollectionTrust

Hasta ese entonces, los miembros de la familia real debían ser validados como hijos legítimos y, por ende, un funcionario debía estar presente en el parto. Según el documental 'A Very Royal Baby: From Cradle to Crown (Un bebé real: de la cuna a la corona)', en el nacimiento de la soberana estuvo el ministro del Interior.

"La presencia del ministro del Interior era absolutamente necesaria porque se consideraba que el cuerpo de la reina era propiedad del estado así como también el bebé recién nacido", señaló un historiador en el ya citado documental.

CORDON PRESS

Cuando Isabel ascendió al trono e iba a convertirse en madre, descartó la tradición. Ella dio a luz a sus cuatro hijos en el palacio de Buckingham, algo que, con los años, también cambió. La princesa real Ana y Diana de Gales tuvieron a sus hijos en hospitales y la costumbre se vio modificada para siempre.