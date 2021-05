Moviendo las caderas, Sol Pérez abrió el debate en la red

Para sorpresa de muchos, Sol Pérez se encuentra hoy entre los semifinalistas de MasterChef Celebrity. Si bien la joven había quedado afuera del certamen, se esmeró para lucirse en la semana de repechaje y fue una de las elegidas por el exigente jurado para reingresar a la competencia.

En la última emisión del ciclo que sale por la pantalla de Telefe, quien abandonó las hornallas más famosas de la pantalla chica fue Dani La Chepi, una de las más queridas del reality. "¿Qué es esta injusticia? ¿Cómo que mi amiga quedó afuera?", señaló Andrea Rincón.

A raíz de esto, la ex participante disparó contra la ex chica del clima. "Están los que salieron y volvieron a entrar… así cualquiera. Yo la amo a Sol, está todo bien. Pero ya está, ya perdiste. Ya está, siamo fuori. Dicen ‘los mejores’… si ya está, vos ya quedaste afuera". Hoy, junto a la blonda, quienes aspiran al título y al gran premio son Candela Vetrano, Gastón Dalmau, Georgina Barbarossa, Alex Caniggia, Juanse, María O'Donnell y Claudia Fontán.

En sus redes, Pérez se muestra muy activa y va al frente sin importar el qué dirán. La joven hace oídos sordos y se muestra tal cual es. En su última publicación, compartió un pequeño clip moviendo las caderas y abrió el debate: "Domingo encerrados, ¿qué hicieron ustedes?"

Los mensajes de los internautas no tardaron en aparecer. "Ordenar ropa y ver pelis", "Comí más que el jurado de MasterChef", "Dormir y mirar tele", "Me aburrí", "Estudiar un poco" y "Tomar mate y ver series, no queda otra", son algunos de los que se alcanzan a leer.