"ATR siempre bebé", Florencia Peña y su fantástico baile desde la intimidad de su hogar

Florencia Peña se muestra con un short gris y un top de gimnasia color naranja flúor y nos enseña su bella danza de domingo debajo del video hay un mensaje que dice: “ ATR siempre bebé . #domingo”.

Ella conoce lo que sus seguidores esperan cada fin de semana y lo publica en Instagram, en su cuenta tiene miles de comentarios que dicen: “Estas de cumpleaños? Digo por esos gloooooobooooooossss bebe”, u otro que tambien comenta: “Unaa ganas de ser el muñeco gallardo”.

Este último comentario viene a cuento porque Florencia hizo un guiño halagador hacia el director técnico del Club Atlético River Plate: Marcelo Gallardo. Días después de criticar a Carlos Tévez por su negativa a pagar el impuesto solidario a las grandes fortunas, Florencia Peña elogió a un ídolo de la vereda de enfrente, y con una inesperada declaración de amor.

La conductora del programa matinal que se emite por Telefe todas las mañana a las 11.30 horas, “Flor de Equipo”, no ocultó su devoción por el técnico de River Plate. Y es más: admitió que su debilidad por el Muñeco Gallardo está hablado en su pareja.

Flor Peña dijo al respecto: "Mi marido sabe que Gallardo es mi única debilidad. A nadie choluleo, pero con Gallardo se me caen las medias, pero porque no puedo creer el nivel de liderazgo que tiene ese pibe, me dio vuelta la cabeza".

Al ser consultada por el poliamor, la actriz dejó en claro que su único permitido sería el entrenador de River Plate. En diálogo con "Fútbol continental" la actriz dijo que su marido es hincha fanático de River Plate, a lo que agregó: "Mi marido estaría muy contento. Si nos deja hacerle algunas preguntas en el medio, vamos a estar todos chochos".

Imagen: Instagram flo_de_p

Además Flor Peña afirmó que: "el último gran líder deportivo de nuestro país es Marcelo Gallardo". Añadiendo: "Boca no le ganó a River en la cancha, los penales son fortuitos". Señaló también que "Lo que pasó con River, con más de 20 casos positivos de coronavirus, mostró una realidad, que el fútbol no está exento de lo que pasa".