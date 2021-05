Acusada de antisemita, Dua Lipa defiende sus dichos y postura frente a Israel

Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995 en el distrito de Westminster de la ciudad de Londres, es la hija primogénita de un matrimonio de refugiados albano-kosovares, Dukagjin Lipa y Anesa Rexha, oriundos de la ciudad de Pristina. En 1992 se trasladaron a la ciudad de Londres y se establecieron en la capital británica.

Por esa época tuvo lugar el sitio de Sarajevo durante la guerra de Bosnia, un territorio que constituía la antigua Yugoslavia, de donde era originaria su abuela materna, este enfrentamiento bélico fue una de las causas que suscitaron su emigración, además del interés de sus padres por culminar sus estudios. Por estos días, el conflicto armado entre Israel y Palestina está en boca de todos y siendo Dua Lipa un alma sensible y que siente de cerca el sufrimiento causado por las guerras, no pudo abstenerse de dar su parecer. Pero se vio envuelta en una polémica y recientemente ha acudido a Twitter para desmentir un anuncio publicado por "The World Values Network" en The New York Times donde el rabino Shmuley Boteach tildó a la cantante de haber despreciado el estado judío.

La cantante utilizó su cuenta de Twitter para decir: "Rechazo rotundamente las acusaciones falsas y espantosas que se publicaron hoy en el anuncio del New York Times publicado por "World Values Network". Este es el precio que se paga por defender los derechos humanos palestinos contra un gobierno israelí cuyas acciones en Palestina, que tanto el Observatorio de Derechos Humanos como el grupo israelí de derechos humanos, B'Tselem, acusan de persecución y discriminación".

A lo que agregó: "Tomo esta postura porque creo que todos, judíos, musulmanes y cristianos tienen derecho a vivir en paz con ciudadanos iguales en el estado que elijan. La "Red de Valores Mundiales" está usando descaradamente mi nombre para promover su fea campaña con falsedades y tergiversaciones flagrantes de quién soy y qué represento. Me solidarizo con toda la gente oprimida y rechazo todas las formas de racismo".

La publicación en “The New York Times” incluyó una fotografía de Dua Lipa, junto a Bella y Gigi Hadid, bajo la que se podía leer "Hamás pide un segundo Holocausto. Condénenlos ahora". La afirmación se produjo después de que Lipa usara el hashtag #SaveSheikhJarrah para mostrar su apoyo al pueblo palestino que enfrenta el desalojo del vecindario de Jerusalén. El mensaje significa algo así como: salvemos a Sheikh Jarrah, que es último bastión de resistencia palestina en Jerusalén del Este.

Ante este anuncio la artista expresó que está "En solidaridad con todas las personas oprimidas y rechaza todas las formas de racismo". Al respecto un portavoz de “The World Values Network” declaró: "Parece que puede repartir el odio antisemita, pero se asusta cuando se le llama por su parcialidad e intolerancia. Debería aprender que cuando los judíos dicen 'Nunca más', lo dicen en serio. No permitiremos que el pueblo judío sea demonizado por gente como Dua Lipa. Que supere su odio absolutamente irracional".