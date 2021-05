Luego de 17 años vuelve "Friends", la extensa lista de invitados y los testimonios de sus protagonistas

HBO Max lanzó el primer tráiler del esperado reencuentro de los seis protagonistas de la serie. Pero en lugar de filmar un nuevo episodio de Friends, los actores se juntarán en un programa especial para recordar su tiempo en la serie. El programa debía salir al aire a finales de 2020, pero se retrasó debido a la pandemia del coronavirus.

David Schwimmer, sin embargo, dijo que la demora había hecho que la reunión fuera más significativa para las seis estrellas. Y agregó: "Resultó ser algo realmente especial para los fanáticos. Creo que va a levantar el ánimo de mucha gente".

Habrá muchos artistas invitados, se diría que una larga lista. Entre ellos podemos nombrar a: David Beckham, Lady Gaga, Justin Bieber, Cindy Crawford y otros. Matt LeBlanc dijo: “Seré honesto. Cuando vi la ridículamente larga lista de estrellas que aparecía en la reunión, me puse nervioso”. y agregó: “ No es que tenga nada en contra de los invitados, solo me preocupaba que la participación de tantas estrellas significara que la reunión buscaba momentos virales en las redes sociales a costa de tiempo de calidad con el elenco”. La buena noticia es que los productores parecen haber entrelazado a las celebridades invitadas de manera sutil e inteligente.

Este capítulo especial de “Friends”, se llamará “The reunion” y contará con el elenco original: Matthew Perry (Chandler), Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) y David Schwimmer (Ross).

TMZ informó que si bien una audiencia en vivo participó en “The Reunion”, fueron "En su mayoría extras del sindicato de actores, con pruebas covid-19 hechas y contratados para el evento", pues la pandemia impidió la asistencia de los fans.

Imagen; Milenio.com

El set, que estuvo en parte al aire libre por los protocolos preventivos de la pandemia, incluyó la icónica fuente de agua en la que el elenco aparecía al principio de cada capítulo de la serie, con la misma canción de The Rembrandts, "I'll Be There For You".