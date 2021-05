Pleito y acusación: ¿Travis Barker estuvo con Kim antes de Kourtney Kardashian?

Travis Barker hizo una declaración muy importante sobre su novia Kourtney Kardashian en Instagram después de haber paseado largamente por Disneylandia. Ambos en compañía de sus respectivos hijos pasearon alegremente y ya forman una hermosa familia ensamblada.

Travis Barker de 45 años de edad dijo que la estrella del reality show "Keeping Up With the Kardashians" de 42 años, es "el amor de mi vida". Así lo afirmo en la sección de comentarios de las fotos de su visita al "Lugar más feliz de la Tierra”. Mientras tanto, Kardashian comentó, "Muy feliz".

La pareja fue vista en el parque temático de Anaheim, California, el miércoles con los hijos de la estrella, influencer y socialité, Mason, de 11 años de edad, y Penelope, de 8 años de edad. Ademas también estaban presentes los hijos de Barker, Landon, de 17 años de edad, y Alabama, de 15 años de edad.

Los fanáticos llenaron de elogios a la pareja y comentaron muy entusiasmados en las redes: "¡¡¡Yo también los amo juntos!!!!". Mientras que otro agregó: “El amor se ve tan bien en los dos. Después del año difícil que todos hemos tenido ... corriendo tras él ... porque realmente es todo lo que importa al final Felicitaciones ".

Sin embargo no todas son buenas noticias para la pareja ya que la ex esposa de Travis, con quien comparte a sus dos hijos adolescentes. Acusó oficialmente a Barker de tener una aventura con la hermana de Kourtney, Kim Kardashian, durante su matrimonio, y culpó a Kim, de 40 años, de ser supuestamente la razón de su divorcio.

Imagen: Instagram Travis Barker

Sin embargo, una fuente cercana a Kim le dijo en exclusiva a Page Six esta semana: "Travis y Kim nunca han tenido una relación romántica", y agregó: “Cualquiera que esté cerca de ellos siempre ha sabido que Travis ha estado enamorado de Kourtney desde siempre, no de Kim. Están locamente enamorados y son mejores amigos. Todos en su círculo no podrían estar más felices por ellos ".