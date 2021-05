Desgarrador testimonio: un productor violó a Lady Gaga a los 19 años, dejándola embarazada

Lady Gaga quedó embarazada a los 19 años tras ser violada por un productor musical y sufrió una ruptura psicótica total debido al trauma. En una entrevista entre lágrimas, la conocida cantante de 35 años, habló de su traumática experiencia y las secuelas que le dejó esta situación en el programa de Oprah Winfrey.

Lady Gaga comentó frente a Oprah Winfrey: "Yo tenía 19 años y estaba trabajando en el negocio de la música, y un productor musical me dijo: 'Quítate la ropa'''. Conmocionada por despertar tan oscuro recuerdo, agregó: “Yo dije que no. Y me fui, y me dijeron que iban a quemar toda mi música. Y no se detuvieron. No dejaron de preguntarme, y me congelé y yo ... ni siquiera me acuerdo ".

La cantante se negó a decir quién es el productor, aduciendo: “No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más". Lady Gaga ha hablado en otras ocasiones sobre el tema de tomar medicamentos anti psicóticos porque lucha con "problemas mentales" como resultado de la agresión sexual.

Gaga comentó, que todo se desencadenó durante una visita al hospital con un psiquiatra. Al respecto dijo: "Primero sentí un dolor total, luego me quedé insensible, y luego estuve enferma durante semanas y semanas, después, me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en una esquina”.

Luego se explayó sobre las secuelas inmediatas que el abuso dejó en ella: “Ya en la casa de mis padres estaba vomitando y enferma, porque habían abusado de mi. Estuve encerrada en una habitación durante meses". Gaga expresó que en 2019 a pesar que su carrera estaba en pleno auge, en realidad estaba atravesando una "ruptura psicótica total".

Debido a ello Lady Gaga expresó: “Durante un par de años, no fui la misma chica. La forma en que me siento cuando siento dolor es como me sentí después de ser violada. Me han hecho tantas resonancias magnéticas y exploraciones en las que no encuentran nada. Pero tu cuerpo recuerda ".

Gaga había guardado previamente silencio sobre la agresión sexual durante siete años, y lo reveló por primera vez en una entrevista de 2014. “No podía ni siquiera pensar en ello, no sabía cómo aceptarlo, no sabía cómo no culparme o pensar que era mi culpa. Fue algo que realmente cambió mi vida. Cambió quién era yo por completo”.

Imagen: Instagram Lady Gaga