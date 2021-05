Con solo una toalla, así de hermosa está Alejandra Maglietti

Alejandra Maglietti se emocionó, hace unos días en el programa “Hay que ver” de la señal Elnueve al recordar a su abuela: “Fue la persona que más me insistió para que me recibiera. Era importante para ella que yo terminara mi carrera porque siempre dice que hizo hasta tercer grado. Yo quería que ella me viera terminar, como un regalo” indicó la panelista de “Bendita TV”.

Luego, Alejandra contó que extraña mucho a su familia, a la que no ve desde diciembre por la pandemia. Por último, la bella comunicadora dejó una divertida anécdota con su abuela: “Hace unos años hice la tapa de revista Playboy y ella se enojó, porque es muy católica y cuando se enteró casi se muere, vino a casa con agua bendita, quería exorcizar todo. Y mi abuelo, que en ese momento vivía, tuvo una reacción totalmente diferente y me escribió una carta. Me dijo que había que ser muy valiente para animarse a hacer eso, porque en Formosa todos opinar de la vida del otro”.

Este viernes por la noche, Alejandra Maglietti publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que deslumbró a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la bella blonda desplegando toda su belleza en plena sesión profesional de fotos a cargo del fotógrafo Juan Jauregui. La modelo posó sobre una pared blanca, luciendo solamente una toalla de ese mismo tono. Al mismo tiempo, complementó su look con su largo cabello suelto y un delicado make up.

“Noche de viernes ❄️ con #TB con @jaureguijuanph ⭐️” fue el simple y sencillo texto que eligió de epígrafe Maglietti para acompañar su reciente instantánea en la red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como principal protagonista a la ex novia del futbolista Jonas “Galgo” Gutiérrez se llenó velozmente de likes superando con facilidad la barrera de los 42 mil corazones. Además, la también abogada recibió miles de mensajes de apoyo y cariño hacia su espectacular figura física.