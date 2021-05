Netflix sigue los pasos de WhatsApp: dejará de funcionar en estoss dispositivos móviles

Netflix es una plataforma de contenido estadounidense y una compañía de producción con sede en California, la cual fue fundada en 1997. Esta compañía brinda un servicio de transmisión por suscripción que ofrece transmisión en línea desde una biblioteca de películas y series de televisión, incluidas las producidas internamente. No obstante, la aplicación se actualizará por lo que dejará de funcionar en ciertos dispositivos móviles tal como lo hizo WhatsApp.

La gran compañía crece a pasos agigantados ya que en abril de 2021, Netflix contaba con 208 millones de suscriptores. Dicha aplicación, está disponible en todo el mundo a excepción de China continental, debido a restricciones locales, y en Siria, Corea del Norte y Crimea, debido a las sanciones de Estados Unidos. La compañía de streaming ha decidido actualizar sus normas y formato por lo cual, al igual que WhatsApp, dejará de funcionar en miles de teléfonos por culpa de sus sistemas operativos.

Netflix, compañía que cuenta con oficinas en todo el mundo, es uno de los servicios de streaming más populares ya que ostenta millones de usuarios en todo el planeta. Dicho servicio, además de poder ser ejecutado en televisores y computadoras también puede utilizado en cualquier dispositivo de telefonía celular inteligente, por lo menos hasta ahora. En las últimas horas se ha dado a conocer que de ahora en más ya no estará habilitado para todos los dispositivos móviles. Esto sería debido a que la compañía ha actualizado sus especificaciones para el soporte en teléfonos móviles con sistemas Android e iOS.

Por su parte WhatsApp, probablemente el servicio de mensajería más utilizado del mundo, también realizó esta actualización en el pasado dejando de brindar sus servicios para un gran listado de teléfonos debido a que poseen un sistema operativo desfasado. En su momento, la aplicación de mensajería, comenzó a funcionar solo en dispositivos Android, que cuentan con el sistema operativo 4.0.3 o posterior. En cuanto a los dispositivos iPhone, la aplicación continuó funcionando con normalidad en aquellos dispositivos que cuenten con la actualización iOS 9 en adelante.

Imagen: La Vanguardia

Así como sucedió con WhatsApp, aplicación que se va actualizando constantemente, lo mismo sucederá con Netflix. Debido a esto, ambas aplicaciones requieren que los usuarios mantengan sistemas operativos con soporte oficial; es decir que aquellos teléfonos sin actualizar, no podrán seguir ejecutando el programa. Por su parte Netflix solo se podrá ejecutar en dispositivos Android que mantengan una versión igual o superior a la de Android 6. Si cuentas con un dispositivo móvil que no cumpla con estas características, deberás actualizar su sistema operativo. En el caso de que esto no sea posible, no es necesario que adquieras un nuevo teléfono celular; recordemos que la aplicación funciona también en computadoras donde no habrá cambio alguno.