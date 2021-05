Golosina casera: prepara tus barritas de cereales ¡en 20 minutos!

A la hora de pensar en un bocado de algo dulce y sano, podemos acudir a esta receta que es simple y económica. Si bien utilizaremos frutos secos, los combinaremos con copos de maíz y chocolate ¡una delicia!

Cuando nos toque derretir el chocolate, es importante cuidar que no se nos queme. Al derretirlo con el microondas conviene trozarlo y hacerlo en tandas de 30 segundos. Si se hace a baño maría no tiene que hacer contacto directo con el agua caliente. Te indicaremos las cantidades de cada ingrediente, pero también lo puedes combinar con lo que tengas en casa ¡esta receta no falla!

Apunta el resto de los detalles ¡buen provecho!

Ingredientes:

200 gramos de chocolate semi amargo

100 gramos de copos de maíz sin azúcar

50 gramos de nueces

50 gramos de pasas de uva

Procedimiento:

Preparamos una placa con papel manteca o un molde de silicona, tomamos un bol y mezclamos todos los secos. Luego trozamos el chocolate, lo derretimos y mezclamos todo hasta que quede todo cubierto con chocolate.

Posteriormente vertemos el contenido en el molde, dejamos que enfríe por dos horas en la nevera. Por último, cortamos ¡y listo!

