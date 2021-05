¿Danna Paola intenta robarle la personalidad a Tini Stoessel?

Martina Stoessel, conocida profesionalmente como Tini Stoessel o simplemente Tini, es una actriz, cantante, compositora, bailarina y modelo argentina. Tini ganó popularidad internacional por su rol principal como "Violetta Castillo" en la telenovela original de Disney Channel Latinoamérica “Violetta”. Desde allí en más, la carrera artística de la joven despegó a gran escala; no obstante al parecer hay alguien que quiere ser como y robarle su personalidad y esta sería Danna Paola.

Por su parte, Danna Paola es también una actriz, cantante y modelo mexicana quien comenzó su carrera como actriz y cantante infantil. En cuanto a la música, Paola comenzó la producción de su cuarto álbum de estudio en solitario, que también sirvió como su álbum debut como artista solista "adulta" en el año 2011. ¿Pero de donde surgió la rivalidad entre Tini y Danna?. Al parecer, el problema entre ambas tendría nombre y apellido: Sebastían Yatra.

Sebastián Yatra, es un cantautor colombiano que se desarrolla como artista de reggaetón y pop latino, además de haber incursionado en la canción romántica con algunas baladas. El cantante comenzó una relación amorosa con Tini Stoessel en el año 2019 pero tristemente la pareja se separó en 2020. Por su parte, Danna siempre ha expresado el estar interesada en Yatra sin importarle que este estuviera relacionado con Tini o no. En cierto momento, en abril del año 2020, Danna cantó en una transmisión en vivo una parte de su hit musical “Mala Fama” lanzado en 2019. En dicho video en vivo Paola decía: “ Que si me fui con Maluma no, que si con Yatra y …. Con Yatra sí…”. Tan solo un mes después de ello, en Mayo de 2020, Tini y Sebastían anunciaron su separación.

Imagen: La República

No obstante, si bien Danna Paola es amiga de Yatra, al parecer la cantante no ha podido ganarse el corazón del colombiano por lo que ha decidió copiar la imagen de su ex novia, Tini Stoessel. Paola, cada vez se somete a más arreglos estéticos para parecerse a la cantante argentina. Stoessel se distingue por posar con ciertos gestos como la boca semi-abierta y el de utilizar cierto peinado clásico en ella, una coleta alta. Extrañamente, Danna ha comenzado a asemejarse demasiado a Tini Stoessel tanto en sus rasgos físicos como en sus gestos y forma de arreglarse. Al parecer la cantante mexicana estaría imitando Tini al punto de llegar a afinar sus rasgos faciales para parecerse a la argentina, recordemos que Danna solía tener unos rasgos menos definidos y más gruesos.