Cambios en el testamento: ¿Quién es el nuevo heredero de Alejandra Guzmán?

Alejandra Guzmán cantante y actriz mexicana, recientemente se ha visto envuelta en una serie de escándalos ocasionados por su propia familia. Es así que la hija del cantante de rock and roll y actor Enrique Guzmán ha tenido que optar por creerle a un miembro de su familia, y en este caso eligió a su padre.

El drama familiar se inició porque Frida Sofía, hija de Alejandra ha acusado a Enrique Guzmán, su abuelo, de haber abusado sexualmente de ella desde que tenía cinco años. Si bien la cantante ha dejado en claro que elige creerle su padre, no era esperado que cambiara su testamento desheredando así a su mismísima hija. Se estima que Alejandra ha vendido más de 20 millones de discos desde su debut, lo que la convierte en una de las cantantes latinas con mayores ventas y con las mayores ganancias.

Por su parte Enrique ha confirmado que su hija modificó su testamento y reveló quién sería el nuevo máximo heredero de los bienes de Alejandra Guzmán. El cantante confirmó que es su nieto, Apolo, hijo de su hijo Luis Enrique, quien sería el nuevo heredero. Al respecto Enrique comentó: "Lo que va a hacer con su herencia no sé, conmigo no cuenta, pero tengo un nieto que la adora y creo que es al que le puso su testamento a su nombre, Apolo".

Además de ello Enrique Guzmán también habló sobre su nieta Frida Sofía, "La sacó del testamento porque era muy cómodo seguir golpeando, la sacó a golpes y no quiso saber más, dijo 'va para fuera'". Por otra parte, el padre de Sofía, quien si la apoya, también habló sobre la decisión de Alejandra: "Me entero que Alejandra la quitó de la herencia, eso a Frida le viene valiendo tres cacahuates, ese no es el problema aquí, no son departamentos, no son carros".

Imagen: El Heraldo

Finalmente Enrique Guzmán presentará una demanda contra Frida Sofía por violencia familiar y otra en contra el periodista Gustavo Adolfo Infante por supuesta discriminación y por haber incitado el odio dando por hecho las acusaciones de la joven. Finalmente el cantante reafirmó el rechazo y desprecio que Alejandra le tiene a su hija: "Alejandra no quiere saber NADA de la niña. Así me dijo: papá haz lo que sea, defiéndete como puedas". No obstante Frida reaccionó y dio s opinión sobre las declaraciones de su abuelo compartiendo en Instargam una foto de Enrique hablando de ella. Sobre dicha foto Sofía escribió varias veces la palabra “Mentiras”.