Regreso glorioso: Netflix ofreció a Arnold Schwarzenegger una oportunidad única

Arnold Schwarzenegger, actor, empresario, político y ex-fisicoculturista profesional, es un hombre de multifacético por lo menos. El actor que hasta ejerció como trigésimo octavo gobernador del Estado de California es un arma de doble filo. Si bien Schwarzenegger comenzó en el ámbito del espectáculo cuando se ganó el título de Mr. Universo a sus veinte años, luego encadenó siete victorias en la competición de “Mister Olympia” convirtiéndose en un icono de este deporte que lo ha llevado a escribir varios libros y artículos sobre su práctica. No obstante en esta ocasión, Netflix le abriría sus puertas para para darle una nueva oportunidad actoral.

Netflix es una empresa de entretenimiento que funciona como una plataforma de streaming, la cual brinda un servicio de distribución de contenidos audiovisuales. A pesar de que Arnold es reconocido por su trabajo físico y deportivo, al punto de tener un evento llamado “Arnold Sports Festival”, el cual es considerado una de las mejores competiciones de fisicoculturismo, su nuevo trabajo nada tiene que ver con ello. La oportunidad que Netflix le ofreció a Schwarzenegger está más relacionada con su vida actoral.

Recordemos que Arnold Schwarzenegger ganó fama mundial a partir de la década de 1980 como icono del cine de acción de Hollywood. Entre sus más grandes éxitos podemos mencionar “Conan el Bárbaro”, “The Terminator” y “Depredador”, entre otros. “The Terminator” fue aquella película con la cual el actor se hizo de un nombre en los medios, siendo reconocido como un héroe de acción. Es debido a ello que Netflix quiere que Arnold vuelva a realizar un personaje con estas características interpretando el papel de un espía.

El proyecto de Netflix es un drama de espías, el cual aún no tiene título, basado en la relación de padre e hija. En esta producción de Arnold interpretaría al padre y Monica Barbaro sería su hija. El proyecto fue anunciado el verano pasado y Netflix ya ha confirmado que la serie constará de ocho episodios de una hora de duración cada uno. Lo interesante del drama es que sigue la vida de un padre y una hija quienes al parecer de alguna manera no saben que ambos han sido operativos encubiertos de la CIA durante años.

Imagen: Fotogramas

Según la descripción oficial, brindad por Netflix, la serie "Aborda la dinámica familiar universal en un contexto global de espías, acción fantástica y humor”. Al respecto Schwarzenegger comentó: "Los fanáticos de todo el mundo me han estado pidiendo un viaje salvaje como este durante años, y ahora finalmente lo obtendrán gracias a nuestros excelentes socios en Skydance y Netflix". "Estoy más que emocionado de comenzar a trabajar en el programa con Nick y Monica y todo el equipo" añadió el actor. No obstante, aún no se ha fijado una fecha de estreno para la producción de Netflix.