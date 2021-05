El sugerente posteo de Romina Malaspina que arrasó en redes

Romina Malaspina sigue muy activo promocionando su nueva canción “Color”, esta apuesta de la presentadora de televisión e influencer en el mundo de la música ya cuenta con más de 342 mil visualizaciones en la plataforma YouTube.

Por otra parte, Romina participó de “Vino para vos” dejó bien claro lo importante que es su familia en su vida, sobre todo su hermana menor Julieta: “Mi amor, ella es mi debilidad. Tiene 18 años y creció tan rápido. Es una bomba y esta enorme porque es mi bebé y mi hermanita. Es la más chiquita de la familia y es mi protegida. Intento guiarla en todo lo que puede y pone contenta ver que está bien”, señaló emocionada. Luego amplió: “Es mi pilar. Si mis hermanos y los míos están bien, yo estoy tranquila. No podría estar disfrutando de todo lo que me pasa si una persona de mi familia no está al cien por ciento” .

Hace unas horas, Romina Malaspina publicó una fotografía en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de seguidores. En la misma se puede observar a la también modelo de 26 años luciendo un enterito negro de lycra, dos medias colas y ondas desestructuradas, make up en los ojos color negro, gloss en los labios y unas grandes alas multicolor.

Malaspina utilizó el epígrafe de su reciente instantánea para consultarle a sus followers si eligen la “santa” u “ángel” o la “diablita” a través de los emojis.

Fuente: Instagram Romina Malaspina

Como era de esperarse esta foto que tiene como principal protagonista a la ex participante de Gran Hermano se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 172 mil corazones. Además, la ex conductora de Canal 26 recibió cientos de comentarios por parte de sus fieles seguidores quienes votaron ante la mencionada encuesta.