La historia de amor que se produjo en la mesa de Mirtha Legrand

Maria Eugenia Vidal y Enrique Sacco fueron vistos por primera vez saliendo de un restaurante de San Telmo, pero su primer encuentro se dio en el programa de Mirtha Legrand un año y medio antes. en ese momento Vidal venía de perder las elecciones por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof.



En diciembre de 2019 quiso el destino que la ex gobernadora de Buenos Aires fuera a comer con la conductora de los almuerzos Mirtha Legrand y coincidiera en la mesa con el periodista deportivo Enrique Sacco. Dos meses después confirmaron su relación. La Señora Mirtha Legrand que hizo de celestina sin quererlo, anoche vio el programa desde su casa, por causa de la pandemia por todos conocida, y que ahora conduce su nieta Juana Viale.



Al respecto la ex gobernadora expresó: “Cada vez que me encontraba con tu abuela siempre me preguntaba, en los años que estaba sola, si tenía novio. Yo le decía, ‘no tengo tiempo, consígame uno usted que conoce tanta gente’”, y agregó, “Mirá lo que fue la vida que nos conocimos acá. Nadie viene al programa de Mirtha pensando que va a encontrar un novio”.



Por otro lado su pareja Quique Sacco dijo: “Yo vine por el fallo del juicio de Débora [Pérez Volpin], que se había resuelto el día anterior”, reveló el periodista, que tenía un acuerdo con la producción del programa en el que había pautado que solo iría cuando se conozca la resolución de la Justicia. “Estuve a punto de no venir, porque había sido todo muy agobiante, extenuante y durísimo... 15 días desde la mañana hasta la noche”. Y continuó diciendo: “Yo venía de una pérdida de la que habían pasado más de 18 meses, de una transformación, pero creo que al conocerse el fallo hizo que se generara un alivio que permitiera esto”

Imagen: eldiarioonline.com



María Eugenia expresó también: “Todo fue como tenía que ser. Es cierto que Mirtha dice ser la celestina, ¿Por qué no? Ahí se generó el encuentro, aunque fuimos a su programa por distintos motivos. Después de ese día empezamos a escribirnos, me invitó a cenar a un restaurante, fuimos con un grupo de amigos. No era el mejor momento porque era época de campaña y muy intensa, exigía mucha energía. Después de las elecciones volvimos a contactarnos. Estoy más descansada, ser gobernadora de la provincia es una gran responsabilidad”.

Imagen: diariodecuyo.com.ar