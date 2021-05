Jeniffer Lopez y Ben Affleck nuevamente juntos

Jennifer Lynn Lopez nació en el barrio del Bronx, Nueva York el 24 de julio de 1969, más conocida como Jennifer Lopez o J.Lo, es una actriz, cantante, bailarina, compositora, productora discográfica, diseñadora de modas, empresaria, productora de televisión, coreógrafa y perfumista estadounidense.

Jennifer Lopez parece tener un modus operandi con las relaciones que van finalizando, ella siempre trata de mantener la amistad con sus ex, incluso con Ben Affleck. La cantante ha pasado tiempo con su ex Alex Rodriguez después que su relación se diera por terminada, ella se ha refugiado y encontrado consuelo con Marc Athony, su ex esposo y padre de sus 2 hijos.

Además, JLo ha mantenido relaciones comerciales con algunos de sus ex, en particular Marc Anthony y Alex Rodriguez. Esta vez fue el turno de Ben Affleck, lo que hizo que se levantaran muchos comentarios al respecto y durante la semana se haya encendido internet con proclamaciones de fans que aseguran han vuelto a estar juntos.

Es cierto, pasaron tiempo juntos, pero aseguran que son estrictamente amigos. El hecho es que han sido amigos durante mucho tiempo después de su difícil ruptura. No existe tal cosa como "nunca", especialmente en Hollywood, por lo que siempre es posible que el fuego se reavive, aunque por el momento no tenemos evidencia.

Durante más de quince años, la vida privada de Jennifer Lopez ha atraído la atención de los medios y la prensa rosa, debido a sus tormentosas relaciones y rápidos compromisos.​ Lopez se ha casado tres veces, pero ha tenido muchas más relaciones sentimentales en su vida.

Imagen: El universo

Se casó por primera vez con el cubano Ojani Noa, luego estuvo en pareja con con el productor y rapero Sean Combs durante dos años, posteriormente desarrolló una relación con su ex bailarín de respaldo Cris Judd, con quien se casó en septiembre de 2001, Después de su segundo divorcio, ella comenzó una relación con el actor Ben Affleck. Después de su ruptura con Affleck, comenzó a salir con su antiguo amigo Marc Anthony. La pareja se casó en secreto en junio de 2004. En febrero de 2008, Jennifer dio a luz a un niño llamado Maximilian David y a una niña llamada Emme Maribel, en 2011 la pareja anunció su divorcio, lo demás es historia conocida.

Imagen: Infobae