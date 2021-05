En traje de baño y al sol, María Pedraza recibió cientos de halagos

Con tan sólo 25 años, María Pedraza es una de las artistas españolas más queridas y populares del momento. Su salto a la fama lo dio gracias a su participación en La Casa de Papel y Élite, dos exitosas series de Netflix. Desde ahí no ha parado de deslumbrar frente a las cámaras.

Ahora se encuentra próxima a un nuevo desafío: en días estrena Poliamor para principiantes, una entretenida comedia romántica de Fernando Colombo. Sus fanáticos están ansiosos por ver su trabajo en este proyecto que parecer ser muy prometedor.

En la actualidad, muchos productores audiovisuales tienen en cuenta la cantidad de followers de los artistas en sus redes sociales para convocarlos a trabajar. Pedraza es una privilegiada ya que son más 12 millones quienes siguen y están atentos a todo lo que realiza en Instagram y gracias a los cuales se le abren muchas puertas laborales.

Con respecto a este tema, recientemente opinó en una entrevista con Álex Ander. "Creo que hay mucho talento detrás de personas que a lo mejor no tienen muchos seguidores. Pero es la situación que estamos viviendo ahora, me atrevería a decir que es una 'nueva normalidad'. Yo lo respeto, pero hay cosas que no comparto. Tengo amigos y amigas que son grandes actores, y grandes personas, y que a lo mejor no han tenido oportunidad de trabajar por el tema de los seguidores. Habría que darles al menos una oportunidad y ver qué pasa. Estamos haciendo normal algo que, realmente, no sé si debería ser normal", manifestó.

Pedraza es una verdadera especialista a la hora de captar la atención de los internautas. En su última publicación compartió una serie de postales al sol y en traje de baño que se llenaron de halagos. "Bella", "Guapa", "Envidia sana", "Preciosa", "Sos el amor de mi vida", "Qué guapa eres tía" y "Sos perfecta", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer entre los cientos de emoticones de distintos tipos de corazones.