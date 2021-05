Sorprendente: casi tres décadas después, así luce Peter Sheperd de 'Jumanji'

Jumanji es una de las películas que marcó la infancia de miles de niños en la década de los '90. Cuenta la historia de un juego de mesa cuyos participantes están inmersos en un mundo plagado de peligros. Si bien hoy los efectos especiales del film pueden parecer parecer obsoletos, casi tres décadas atrás eran fascinantes. Monos traviesos, impactantes plantas, un león escalofriantes fueron algunos de los elementos que captaron la atención de millones de infantes.

El largometraje se rodó en 1994 y salió en la pantalla grande un año después. Estuvo protagonizado por Robin Williams quien, para ese entonces, tenía 44 años y sus compañeros eran Kirsten Dunst y Bradley Pierce, que eran unos niños. El tiempo pasó y a Kristen la hemos continuado viendo en distintos trabajos audiovisuales, con Bradley no sucedió lo mismo.

Hoy, el actor tiene 37 años y luce totalmente cambiado a cómo lo recordamos. En la película interpretó a Peter Sheperd, quien impactó a los espectadores al convertirse en mitad mono al no cumplir con las reglas del particular juego de mesa. Antes de su participación en el exitoso largometraje dirigido por Joe Johnston ya había trabajado en la serie 'Days of our lives'. También en su corta edad, había hecho el doblaje de Chip en la película 'La bella y la bestia' y a Flounder en la serie de televisión de 'La sirenita'.

Desde hace tiempo no se lo ve delante de las cámaras, sino que ha optado por continuar darle voz a distintos personajes. Tiene dos hijos, Gavin y Dorian, y vive junto a su esposa Shari Holmes en Los Ángeles. Trabaja en un restaurante y se dedica a apoyar organizaciones de caridad como consejero.

¡Mira cómo se encuentra hoy! ¿Lo reconoces?