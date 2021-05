Denise Rosenthal se anima a más y sube la térmica de la red con una llamativa postal

Denise Rosenthal no tiene problemas en enseñarse tal cual es delante de sus fans. Tanto a la hora de desplegar su belleza, como de decir lo que piensa, no se guarda nada. Así es como, recientemente en Got Talent Chile, donde ocupa la silla de jurado, le bajó el pulgar a una pareja poco después de comenzado su show.

¿El motivo de su decisión? La artista no se sintió cómoda al ver escenas de agresión. "Les toqué la cruz porque la decisión artística de romantizar la violencia me parece que no estoy de acuerdo. No me gusta. Lo digo con todo el amor, el respeto y la admiración", explicó.

"Creo que la violencia en el pololeo, la violencia intrafamiliar, las relaciones tóxicas, las relaciones tormentosas son algo que atraviesan a nuestra sociedad transversalmente, profundamente, y que traen consigo consecuencias como el femicidio o algunas situaciones que ya no son controlables", agregó frente a las cámaras.

"A mí me parece que no hay que romantizar ese tipo de razonamiento humano", sentenció con firmeza.

En sus redes, Rosenthal se muestra muy activa y con el contenido que sube sorprende a sus fanáticos. Sabe a la perfección cómo llamar la atención de los internautas y sus publicaciones se llenan de 'me gusta'. Ahora, captó todas las miradas con una hermosa postal al aire libre. Al mejor estilo de Afrodita, la diosa griega de la belleza y el amor, la artista deslumbró.

Los elogios de los usuarios no demoraron en aparecer. "Eres arte", "Reina", "No puedes más de estupenda", "Hermosa" y "De otro planeta", son algunos de los cientos que se alcanzan a leer.