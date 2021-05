Asombroso test: lo primero que veas indica si eres una persona dependiente

Los test de personalidad continúan siendo furor en las redes sociales. Los internautas hallaron en ellos una excelente alternativa para hacerle frente al aburrimiento y además, para conocer de manera muy rápida aspectos de su forma. Aquí te proponemos un nuevo reto que te sorprenderá con sus asombrosos resultados.

¿Quieres descubrir lo que revela sobre ti? Lo único que debes hacer es observar el dibujo y hacerle caso a lo que tu ojo capte a primera vista. Allí están todas las respuestas. ¡No hagas trampa y déjate sorprender! Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para distenderse y que los resultados no tienen una validez científica.

Oreja: eres una persona muy observadora e intuitiva. Te destacas por tu responsabilidad y compromiso en absolutamente todo lo que realizas. Nunca bajas los brazos y tiendes a sobresalir por tu persistencia. No descansas hasta obtener lo que deseas. Te apoyas en tus seres queridos y nunca tomas una decisión sin consultarles a ellos. Tratas a todos con amabilidad y respeto, de la misma manera que pretendes que lo hagan contigo.

Freepik

Guitarra: eres alguien muy extrovertido. No te gusta estar atado a absolutamente nada y amas profundamente la libertad. Con frecuencia buscas salirte de tu zona de confort, la comodidad no es para ti. Eres sumamente independiente y detestas darle explicaciones a la gente. Vives como si no existiera un mañana y nunca tienes un "no" como respuesta. Difícilmente pasas desapercibido cuando asistes a un evento, eres el verdadero alma de la fiesta.