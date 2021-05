Un tornado de millones: Beyoncé es una máquina de multiplicar humana

Queen Bey, también conocida como Beyoncé, es cantante, compositora, actriz, diseñadora de modas, magnate de los negocios y una gran fuente de ingresos. Basta con mirar algunos de sus proyectos pasados. Su acuerdo de 2012 con Pepsi por varios comerciales le valió 50 millones de dólares. Ha creado seis fragancias desde 2010 que recaudaron más de 500 millones de dólares y en 2018, firmó un contrato de 60 millones con Netflix para crear tres proyectos.

Pero parte de la riqueza de Beyoncé proviene de su capacidad para ver el panorama general. Cuando el director ejecutivo de Uber, Travis Kalanick, le ofreció 6 millones de dólares para actuar para sus empleados en 2015, ella pidió acciones en lugar de una tarifa, y recibió 6 millones de dólares en unidades de acciones restringidas.

Beyoncé llegó al ojo público como la cantante principal de “Destiny's Child” a finales de los 90. El grupo, formado por amigos de la infancia, inicialmente tuvo problemas: perdió en "Star Search" y se canceló el contrato de grabación incluso antes de que se lanzara su disco. "La gente pensaba que habíamos terminado", dijo en Hello Magazine. Pero el grupo perseveró y su álbum debut en 1997 ofreció el éxito "No, No, No Part 2", y su continuación de 1999 "The Writing's on the Wall", canción que recibió dos premios Grammy. El tercer gran éxito de la banda, "Survivor", alcanzó el número uno en el Billboard 200 en 2001.

Mientras mostraba su destreza como cantante, Beyoncé también perfeccionó su talento para escribir canciones, creando éxitos como "Bootylicious" y, en 2001, ganó el premio ASCAP a la compositora pop del año, la primera artista afroamericana y la segunda mujer en hacerlo.

Pero no solo de música vive Beyoncé, se casó con el rapero Jay-Z en abril de 2008 y tienen tres hijos, Blue Ivy, y mellizos, Rumi y Sir. Los dos colaborarían en varios proyectos, incluido "Everything Is Love" en 2018.

Beyoncé y su madre, Tina Knowles, crearon una línea de moda femenina, House of Dereon, que ofrece una línea completa de ropa, accesorios y calzado. También se asoció con Topshop, una empresa británica, en 2014 para hacer una línea de ropa deportiva llamada Ivy Park. Finalmente, compró su parte del negocio, según la BBC. La marca comenzó a colaborar con Adidas en 2019.

El patrimonio neto de Beyoncé es de 500 millones de dólares, según Celebrity Net Worth. Pero los activos de la poderosa pareja, juntos son más de mil millones, según Showbiz CheatSheet. Tal flujo de efectivo les permite hacer compras fantásticas, como una mansión de 2.6 millones de dólares en Nueva Orleans que compraron en 2018. O una casa de Hamptons de 26 millones de dólares con 12,000 pies cuadrados -u 11 hectáreas- y nueve baños.

Imagen: Ámbito