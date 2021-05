El magnífico vestido de Jennifer Lopez que dio origen a Google Imagenes

La verdad es que Jennifer Lopez casi no viste aquella noche el icónico vestido que revolucionó internet, el flamante Versace verde no era la recomendación de su estilista, pero cuando Jlo se probó la prenda ya no tuvo dudas.

Lo que no sabía la cantante era que su figura envuelta en aquel Versace, ayudaría a crear una importante herramienta de Google. Cuando apenas pisó la alfombra roja de los Grammy la gente enloqueció. Al respecto dice la actriz y cantante: “Cuando llegamos de repente empecé a escuchar un pequeño alboroto, algo como un griterío y pensé: ¿Quién estará aquí?, ¿Qué está pasando?, y empecé a mirar a mi alrededor porque estábamos en los Grammy, pensé que había alguien famoso detrás de nosotros”.

Jennifer Lopez sigue relatando: “Entonces me di cuenta que todo el mundo empezó a moverse y a darnos espacio para pasar, cuando llegamos a la alfombra roja fue una locura, no tenía ni idea que era por el vestido”.

El vestido no era una prenda exclusiva, ya había sido usado por la "Spice Girl" Geri Halliwell, y por su propia diseñadora Donatella Versace; por eso no era la primera opción del estilista de la actriz, tenía dos opciones un vestido blanco y uno verde. El estilista optó por el blanco que era más exclusivo para Jennifer, pero cuando se probó el Versace, no le quedó ninguna duda.

Imagen: Vogue

Lopez expresa: “Cuando salí y todos se sorprendieron, supe que era el indicado, nuestra única preocupación era mi escote que dejaba ver demasiado, en el escenario, o en cualquier lugar a medio camino. Literalmente pusimos una cinta doble cara y pegamos el vestido a mi piel”.

Lo que Jennifer no tenía idea, era de lo que pasaría después, ella y su belleza serían noticia en todo el mundo. La búsqueda de imágenes de Jlo fue lo más grande que Google había registrado en su historia, pero nadie encontraba lo que realmente quería. Imágenes de Jennifer Lopez con el vestido.

Google no tenía la opción adecuada en sus herramientas de búsqueda, y fue así como el entonces CEO de la compañía tuvo la idea de crear algo nuevo. Eric Schmidt dijo: “En ese momento fue el término de búsqueda más popular que habíamos visto, pero no teníamos algo infalible que le pudiera dar a los usuarios exactamente lo que querían: Jlo usando el vestido. Así nació Google Imágenes”.

Imagen: Vogue