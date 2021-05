Al ritmo de Drake, Carmen Villalobos despliega su belleza frente a la cámara

Carmen Villalobos es una especialista al momento de captar la atención de sus fanáticos en la red. Diariamente sube nuevo material que nadie pasa desapercibido. Ahora, en una de sus últimas publicaciones la antagonista de Café con aroma de mujer compartió un pequeño clip de cuando realizó la portada de "Los 50 más bellos" de People en Español.

En las imágenes se la ve a la colombiana más querida con una bata blanca que luego se quita para darle lugar a los hermosos looks que lució. De fondo suena el rapero canadiense Drake con "One Dance", la exitosa canción que comparte con Wlzkid y Kyla. La publicación obtuvo miles y miles de 'me gusta' y decenas de comentarios, entre ellos de Mabel Moreno y Gonzalo García Vivanco y otras celebrities.

"Espectacular", "Guapura", "Bella", "Divina como siempre", "Carmen felicitaciones por tu nueva portada de People en español. Estoy tan feliz por ti, mereces ser parte de la lista", "Hermosísima" y "Pura belleza", son algunos de los mensajes que se alcanzan a leer.

Días atrás, aprovechando la gran repercusión que siempre tiene en redes, Carmen compartió un mensaje con sus compatriotas en el difícil momento que están viviendo. "No podemos simplemente soltar palabras de empoderamiento y seguir viviendo como lo hacíamos. Necesitamos enviar LUZ todos los días a las personas que queremos pero especialmente a las que NO", redactó.

"Necesitamos visualizar la tierra de nuestros sueños todos los días. Necesitamos sentarnos y meditar con nuestro mundo interior sobre sentimientos de amor y paz. Recuerda que tu luz puede borrar la negatividad de muchas personas que están atrapados en niveles bajos de conciencia", cerró.