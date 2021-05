Nadie como Elton John conoce los secretos y las miserias de primera mano de la casa real británica

Elton John tiene una relación de confianza con la familia real que comenzó con la admiración de la princesa Margarita por su música, continuó con una relación de estrecha amistad con Diana de Gales y ha culminado con su defensa a ultranza de Meghan Markle y el príncipe Enrique de Sussex en su archifamoso Megxit o salida de Harry a vivir en Estados Unidos.

Fue la Princesa Margarita, hermana de Isabel II, quien en la década del 70 dio el primer paso para conocer al músico, después de un concierto en Londres. Luego de esto se dieron una serie de invitaciones por parte de la realeza, al palacio, incluso hubo una cena a la que fue invitado. Fue la primera cena a la que asistió Elton John con los miembros de la casa real británica. John, el marido de la princesa Margarita, montó un numerito que acabó con la princesa abandonando la cena llorando, Lord Snowdon pidiendo su cena a gritos y el resto de invitados muy incómodos.

A pesar de su mala primera experiencia, Elton John se convirtió en un asiduo invitado a las fiestas reales. Fue así que conoció a quien sería su íntima amiga la princesa Diana de Gales. Hubo un evento en el castillo real y el primero que llegó allí fue Elton, y solo había otra persona en la pista de baile: una jovencísima y prenupcial Diana Spencer de tan solo 20 años. Acabaron juntos bailando el charlestón. La futura reina de Gales y el cantante se hicieron grandes amigos a tal punto que Elton quedaba con ella para cuidar a sus hijos, iban al cine juntos e incluso salían a cenar.

La amistad se enfrió cuando Elton John le pidió a Diana que escribiera el prólogo del libro de un amigo, Gianni Versace, por una buena causa; la lucha contra el SIDA. La princesa aceptó, pero después dijo que no porque en dicho libro aparecían retratos de dudoso gusto según los estándares del palacio. A lo que Elton sostiene que fue presionada para no hacerlo y esto los distanció. Se reencontraron nuevamente cuando Versace fue muerto de un disparo en la puerta de su casa en Miami, la joven princesa acudió allí a consolar a su amigo. Lo que no sabían es que unas semanas después John acudiría al velatorio de su amiga, la mismísima Diana de Gales.

Elton John también recuerda que el difunto Duque de Edimburgo esposo de la reina Isabel en una oportunidad le dijo en la cara: "Hortera y estúpido" porque el cantante conducía un Aston Martin customizado con los colores de su equipo de fútbol preferido que el cantante se había comprado; amarillo con una raya roja para ser exactos.

Imagen: Oasis FM

En otra ocasión vio como la reina Isabel abofeteaba a su sobrino, hijo de su hermana Margarita por no obedecer una orden dada por su madre de cuidar a su hermana. La reina repitió la orden dada por la madre del joven y este le respondió: no tía, y la reina lo convenció de la siguiente manera: “No (bofetón) discutas (bofetón) conmigo (bofetón) que (bofetón) soy (bofetón) ¡La Reina!”; y la reina le guiñó el ojo a un estupefacto Elton John.