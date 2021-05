La hija de Bono te sorprenderá con su impactante belleza

Paul David Hewson, conocido por su nombre artístico Bono, es un cantante, compositor, activista, filántropo, capitalista de riesgo , empresario y actor irlandés. La gran fama de Bono, se debe a que es el vocalista principal y letrista de la banda de rock U2. Sus letras, suelen centrarse en temas personales y sociopolíticos. La banda es conocida por sus presentaciones en vivo ya que estas son sumamente elaboradas y llamativas. Sn embargo quien ha llamado la atención últimamente no ha sido la banda, sino la hija del vocalista quien deslumbra con su gran belleza.

Durante los primeros años de U2, las letras de Bono contribuyeron al tono rebelde y espiritual del grupo. No obstante, sus letras fueron madurando ya que se inspiraron más en experiencias personales compartidas. Como miembro de U2, Bono ha recibido 22 premios Grammy y ha sido incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll. Además de ello, Bono es conocido por su activismo por causas de justicia social, tanto a través de U2 como a nivel individual, especialmente en la campaña por África, para la que cofundó “DATA”, “EDUN” , “ONE Campaign” y “Product Red”.

El interés por las causas nobles de Bono provino de su esposa ya que el cantante está casado con la activista y empresaria Alison Hewson. La pareja tiene cuatro hijos: Jordan, Eve , Elijah Bob Patricius Guggi Q y John Abraham. Actualmente, es Eve quien se ha robado toda la atención de las cámaras ya que la joven posee un gran atractivo físico y un rostro in igual.

Por su parte, Eve Hewson es una actriz irlandesa de 29 años que vive en Williamsburg, Brooklyn , Estados Unidos. La carrera de la hija del cantante de U2 despegó con su primer papel importante en la película dramática “This Must Be the Place” en el año 2011 . Luego de ello, Eve interpretó a Yvonne en la película de suspenso “Blood Ties” en el año 2013 y a la enfermera Lucy Elkins en la serie de televisión de Steven Soderbergh "The Knick” .

Imagen: Instagram Eve Hewson

Sin embargo una de sus más grandes actuaciones fue llevada a cabo en el año 2015 cuando apareció como Carol Donovan en la película de la Guerra Fría de Steven Spielberg “Bridge of Spies”. Entre sus más recientes actuaciones tenemos su papel de Maid Marian en la versión de Otto Bathurst de “Robin Hood” y en el drama “The Luminaries” donde fue la protagonista. Además de ello en 2021, Eve obtuvo la gran oportunidad de interpretar a Adele, cantante, en el original de Netflix “Behind Her Eyes” . Claramente la hija de Bono ha heredado todo el gran talento de su padre, además de una increíble belleza.