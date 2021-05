El video de los actores de doblaje de Los Simpson que es viral en TikTok

La serie estadounidense “Los Simpson” es una de las más exitosas de la historia a nivel mundial. Una de las claves de su gran aceptación en el mercado latino fue los grandes actores de doblaje que tuvo la producción creada por Matt Groening.

En las últimas horas, la cuenta @soyretrofan compartió un video en la red social TikTok que velozmente se viralizó en la popular red social. En el mismo aparecen los actores de doblaje Humberto Vélez, Marina Huerta, Paty Acevedo que participaron, hace ya varios años, en el programa de televisión “Buenas Noches” conducido por Omar Fierro.

“A ver Lisa ¿Tú qué piensas de tu papá?” inicia el conductor, a lo que la actriz Patricia Acevedo se puso rápidamente en su rol y contestó: “Bueno mi papá toma un poquito, está un poquito gordo”. Fierro redobló y consultó “¿Cuántas cervezas toma a la hora?” y Paty respondió “Pues la verdad nunca se las he contado, no he tenido tiempo”. “¿Y come mucho?” indagó el periodista. “Un poquito, demasiado” bromeó Acevedo.

Fuente: Instagram Los Simpson

Luego llegó el turno de Marina Huerta, quien realiza el doblaje de Bart Simpson. Sobre su opinión de Homero comentó “No, es lo mejor. Es el mejor, mira chupa toda la tarde, se la pasa viendo la tele, no le ... a mi mamá, ósea es lo mejor”. Rápidamente el conductor repreguntó “No le habla, no le…” a lo que “Bart” dijo “No le da para lo del mes”.

Por último, Humberto Vélez caracterizado de Homero Simpson expresó: “Pequeño demonio, cállate no estés contando intimidades”. Y en tono muy jocoso “Bart” concluyó “Mi mamá habla a la psicóloga de la tele, le habla a Rocío Sánchez Azuara, le dice fíjate Rocío que este no me pela”.