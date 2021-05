¿La reconoces? Así lucía la reina Isabel en su juventud

Desde hace tiempo se identifica a la reina Isabel II como una anciana amigable. Su trono lo ha ocupado por más de 68 años y se ha convertido en la monarca británica más longeva de la historia. Es una de las royals más famosa y conocida en el mundo. Nació en Londres el 21 de abril de 1926 y desde muy pequeña demostró ser muy inteligente y tener una gran disciplina en todo lo que se proponía realizar.

Ella era la tercera en la línea de sucesión al trono pero cuando su tío Eduardo abdicó para casarse con una mujer estadounidense que estaba tramitando su divorcio, se convirtió en la heredera inmediata de la Corona británica. En aquél entonces Isabel tenía tan sólo 11 años.

Su padre reinó por poco más de una década y falleció por un cáncer de pulmón. 26 años tenía ella cuando se convirtió en la figura más importante de la monarquía británica. En 1952 ascendió al trono y fue coronada al siguiente año. Para ese entonces, ella ya llevaba cinco años casada con el Príncipe Felipe.

GETTY IMAGES

La pareja se conoció cuando eran aún niños. Ambos son tataranietos de la reina Victoria y por ende, son primos lejanos. Por este motivo, su romance no fue aprobado al cien por ciento por los padres de ella. Sin embargo, Isabel luchó por su amor y convenció a su progenitor de que no se casaría con otro hombre que no fuera Felipe. Así fue como consiguió la bendición para la sagrada unión.

Un año después de su boda trajeron al mundo al príncipe Carlos. Luego vinieron Ana, Andrés y Eduardo. En el 2020 la pareja celebró sus 73 años juntos convirtiéndose en el matrimonio más largo de la Corona británica.

GETTY IMAGES

Aquí te compartimos algunas fotos de Isabel en su juventud. ¿La reconoces?