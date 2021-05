Esta es la frase de Meghan Markle por la que el príncipe Harry abandonó la Casa Real

El príncipe Harry demostró una vez más que la decisión de abandonar la Familia Real, no fue una ligera opción que se le cruzó por la mente o una manipulación de su actual esposa como se barajó en los tabloides británicos durante varios meses. El ex duque de Sussex aseguró que había pensado en dejar la Casa Real en más de una ocasión y mucho antes de conocer a su mujer.

En una imperdible entrevista de podcast que dirige el presentador Dax Shepard y que dentro de poco se emitirá en Spotify, Harry volvió a dejar en claro su decisión de abandonar Inglaterra y hasta se animó a manifestar un paralelismo de sus sensaciones como miembro de la realeza. "Es una mezcla entre 'El show de Truman' y vivir en un zoológico" indicó el esposo de Meghan Markle.

Luego, el príncipe Harry reveló que rechazaba la vida royal desde que tenía 20 años. "Tenía poco más de veinte años y pensaba que no quería este trabajo, no quería estar ahí. No quería estar haciendo eso. Mire lo que le hizo a mi mamá. Cómo voy a sentarme y tener una esposa y una familia cuando sé que va a pasar de nuevo" afirmó el británico haciendo clara referencia de la tragedia que vivió su madre, la princesa Lady Di.

Harry aguantó varios años fingiendo toda su incomodidad y dolor frente al público y las cámaras durante varios años, hasta que apareció Markle. La norteamericana le aconsejó a su futuro esposo ir a terapia para tratar su enfado.

Fuente: Instagram @sussexroyal

En ese espacio de confianza entre el profesional y el nieto de la reina Isabel II fue que recibió la frase que lo llevó a dejar la Casa Real: "No necesitas ser una princesa, puedes crear tu propia vida mejor que cualquier princesa". Luego de eso la historia es conocida y el joven matrimonio se encuentra en Estados Unidos tratando de rehacer su vida.