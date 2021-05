El amor en la vida de Nicole Kidman: amor, millones y contratos prenupciales

Nicole Kidman es una actriz, productora y cantante australiana nacida en Estados Unidos quien ha recibido un gran listado de elogios a lo largo de su carrera, incluidos dos premios Primetime Emmy , cinco premios Golden Globe y un premio de la Academia de cuatro nominaciones. Además de ello, Nicole fue clasificada entre las actrices mejor pagadas del mundo en 2006, 2018 y 2019 y la revista “Time” la nombró una de las 100 personas más influyentes del mundo en 2004 y nuevamente en 2018. No obstante no todo es de color de rosas en la vida de la actriz y que ha pasado por matrimonios algo tumultuosos como lo fue el que mantuvo con Keith Urban.

Keith Urban es un cantante, compositor y productor de discos australiano-estadounidense quien formó parte de la popular banda llamada “The Ranch”. En dicha banda el cantante grabó un álbum de estudio en “Capitol Nashville” y lanzó dos sencillos en la lista de canciones de "Billboard Hot Country de EE. UU". No obstante él no fue el único hombre en la vida de Kidman ya que anteriormente la actriz había estado casada con Tom Cruise.

Tom, actor y productor estadounidense es ganador de tres premios Globos de Oro y es uno de los actores mejor pagados del mundo. Las películas del actor, han recaudado más de $ 10,1 mil millones en todo el mundo, lo que lo convierte en una de las estrellas más taquilleras de todos los tiempos. Nicole Kidman conoció a Tom Cruise en el año 1989, poco antes de comenzar la producción de “Days of Thunder”, película que ambos protagonizaron juntos. Posteriormente, la pareja contrajo matrimonio tan solo un año después en 1990 y adoptó a dos hijos en 1992 y en 1995.

Tristemente al amor de la pareja no perduraría ya que en el año 2001, Cruise solicitó el divorcio y el matrimonio se disolvió en agosto de ese año. El productor citó diferencias irreconciliables. Sin embargo, años después en 2006, Kidman declaró que todavía amaba a Cruise: "Él era enorme; todavía lo es. Para mí, era solo Tom, pero para todos los demás, es enorme. Pero era encantador para mí y lo amaba. Aún lo amo”. No obstante, ese mismo año Nicole se casaría una vez más.

Imagen: Vanity Fair

El amor sigue para Kidman quien actualmente se encuentra en pareja con el cantante de country Keith Urban, a quien conoció en “G. Day LA”, un evento en honor a los australianos, en el año 2005. Nicole se casó con Urban el 25 de junio de 2006. Posteriormente, en una entrevista realizada en 2015, Kidman dijo: "Realmente no nos conocíamos, nos conocimos durante nuestro matrimonio". No obstante, pocos conocen el acuerdo pre matrimonial millonario que Kidman y Keith firmaron. Este acuerdo afirma en una cláusula que Urban no recibiría ninguna compensación tras el divorcio si consumía drogas, pero si se comportaba, el obtendría más de 600.000 dólares por año de matrimonio junto a la actriz. El acuerdo fue creado a causa del pasado de Urban con la drogas y las adicciones.