Desesperada: Rocío Carrasco declara que su ex esposo y su hija le arruinaron su boda y luna de miel

Rocío Carrasco es una presentadora y colaboradora de televisión española conocida por ser la única hija del matrimonio entre la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco. La presentadora comenzó su carrera como copresentadora del programa de Telecinco “Cita con Apeles” para luego ser colaboradora en los programas matinales “Día a día” y “Cada día”. Actualmente Carrasco se desempeña como colaboradora del programa “Lazos de sangre” presentado por Boris Izaguirre. Si bien se pensaría que la presentadora ha tenido la vida fácil por ser hija de estrellas, a Rocío le ha ocurrido todo lo contario ya que ha debido perderse grandes momentos de su vida.

Recientemente, Carrasco ha comentado acerca de su boda con Fidel Albiac. Según la presentadora, este habría sido el día más feliz de su vida pero también el más triste. Anteriormente, a sus 18 años de edad, Rocío se había casado con Antonio David Flores. Fue con este con quien tuvo dos hijos: Rocío Flores Carrasco y David Flores Carrasco. Sus propios hijos arruinaron la boda de su madre con Albiac y provocaron que este día sea una pesadumbre.

En 1999 el matrimonio de Rocío Carrasco y Flores se divorció y luego de ello la presentadora denunció a su ex esposo por maltrato físico y psicológico,​ así como por delitos de insolvencia punible y estafa procesal. Desde allí en más una eterna guerra, que se arrastraría a sus hijos, comenzó. Rocío fue víctima de violencia filio-parental de forma reiterada por parte de su hija Rocío Flores. Luego de ello, en 2016, Carrasco se casó con Fidel Albiac aunque la ausencia de sus hijos arruinó su felicidad. Según la presentadora a su hija no la invitó por su mala relación, aunque se apena de que su hijo no haya asistido por la influencia de David Flores.

Al respecto Roció declaró: "Yo no tengo que invitar a mi hijo a mi boda, mi hijo era parte de esa boda. Era algo que a él le hacía una ilusión bárbara". Al parecer, su hijo, iba a pasar el verano con su padre pero se suponía que volvería para asistir al evento aunque "Ese día no llegó, no dejaron que llegara". La presentadora también ha dejado claro que cree que su hijo se ha visto fuertemente mal influenciado por su hermana Rocío Flores. Luego de ello Carrasco interpuso una demanda contra Flores ya que su hijo era menor de edad.

Imagen: Okdiario

Este hecho, habría sido la causa por lo que Rocío y Albiac se quedaron sin luna de miel arruinado por completo su gran día. Carrasco recurrió a la ley y a sus abogados "Les digo que se pongan en contacto con el abogado de esta persona, que le diga dónde está mi hijo, por qué no ha vuelto… le manda un mail informándole de que no ha devuelto al niño ni para ir a la boda ni para el periodo lectivo". La presentadora declaró: "No nos fuimos de luna de miel porque tenía una cosa más importante de la que ocuparme, que era saber qué pasaba con el niño. Es cierto que David ese año tenía que hacer prácticas de FP y me autoconvencí de que las prácticas, a lo mejor, empezaban más tarde y que vendría cuando empezaran. Pero pasan los días y me doy cuenta de que el niño no vuelve".