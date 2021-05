Carmen Villalobos reflexionó en la red y fue aplaudida por sus fans

El pasado 28 de abril, el pueblo colombiano salió a las calles a exigirle al gobierno de Iván Duque que detuviera la reforma tributaria que iba a implementar. Si bien el proyecto fue cancelado, hasta el momento las manifestaciones por los grandes desacuerdos con el mandatario no se han detenido.

Carmen Villalobos no se ha quedado ajena a esto y desde hace tiempo se expresa sobre el conflicto en sus redes sociales. Ahora, la barranquillera compartió una reflexión con sus más de 17 millones de seguidores en Instagram y sus fanáticos la aplaudieron.

"Escuché esto y me gustaría compartirlo hoy", comenzó diciendo junto a una postal donde se la ve con la bandera colombiana. "No podemos simplemente soltar palabras de empoderamiento y seguir viviendo como lo hacíamos. Necesitamos enviar LUZ todos los días a las personas que queremos pero especialmente a las que NO", redactó.

"Necesitamos visualizar la tierra de nuestros sueños todos los días. Necesitamos sentarnos y meditar con nuestro mundo interior sobre sentimientos de amor y paz. Recuerda que tu luz puede borrar la negatividad de muchas personas que están atrapados en niveles bajos de conciencia", agregó.

Finalmente, la protagonista de 'Café con aroma de mujer', cerró con un "fuerza Colombia". La publicación se llenó de miles de 'me gusta' y emoticones de corazones y palmas sobreabundaron en los comentarios en señal de apoyo.