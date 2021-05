Asombroso test: lo primero que veas indica si eres una persona egoísta

Los test de personalidad ganaron miles y miles de adeptos en el último tiempo en las redes sociales. Los asombrosos resultados que arrojan, en cuestión de pocos segundos, sorprenden a millones de personas. Hay para todos los gustos y edades: desde los más clásicos y convencionales hasta los más insólitos e impensados.

Aquí te proponemos uno que, de manera muy sencilla, te permitirá conocer aspectos de tu forma de ser que, quizás, desconocías. Lo único que debes hacer es observar la siguiente imagen y hacerle caso a lo primero que tu ojo capte. Allí está la respuesta que estás buscando. ¿Estás preparado? Es importante resaltar que esta prueba no deja de ser un juego para combatir el aburrimiento y que los resultados no tienen una validez científica.

Zapato: eres una persona muy creativa. Te destacas por tu gran poder de observación: nada se te pasa por alto. Con frecuencia tratas de enfocarte en lo positivo de la vida y dejar atrás lo que no te suma. Consideras que el paso por La Tierra es muy fugaz y por ello, no quieres malgastarlo en asuntos sin sentido. La zona de confort no es para ti, no te agrada quedarte quieto. Eres muy sociable y amas hacer amigos nuevos.

Freepik

Boca: te encanta que todo gire alrededor tuyo y ser siempre el centro de atención. Consideras que la única opinión válida es la tuya y rara vez le das lugar a lo que los demás aporten. No sabes trabajar en equipo porque siempre buscas imponerte por sobre los otros. Tus actitudes egoístas han hecho que mucha gente haya decidido distanciarse de ti. No le temes a la soledad y disfrutas pasar tiempo a solas contigo mismo. Prefieres tener pocos amigos pero, a tu criterio, los mejores.