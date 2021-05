WhatsApp: la trampa de la empresa por si no aceptas los nuevos términos y condiciones

El próximo 15 de mayo se cumple el plazo que WhatsApp le dio a sus usuarios para aceptar las nuevas políticas de privacidad de la empresa. Los anuncios de sus cambios los dio a conocer a principios de año y ante el descontento de los internautas, optó por prorrogar un tiempo la aplicación de las medidas. Sin embargo, los días pasaron y llegó el momento.

La empresa reconoció, en un reciente comunicado, que no eliminará las cuentas de quienes no acepten los nuevos términos y condiciones. "No se eliminará la cuenta de ningún usuario ni se quitará el acceso a las funciones de WhatsApp el 15 de mayo debido a esta actualización", afirmaron. Sin embargo, detrás de ello hay una trampa.

A quienes no estén de acuerdo con las nuevas medidas, les ocurrirá lo siguiente: "No podrán acceder a su lista de chats, pero podrán responder llamadas y videollamadas. Si tienen activadas las notificaciones, podrán tocarlas para leer o responder mensajes, así como para devolver llamadas o videollamadas perdidas”.

Luego de que transcurran algunas semanas con esas funciones limitadas, no se podrán recibir llamadas, o notificaciones entrantes y WhatsApp dejará de enviar mensajes y llamadas al smartphone. Por ello, la app terminará cancelando las cuentas q no acepten las nuevas condiciones por inactividad. Por norma, la empresa establece que todas las cuentas se cancelan después de no usarse por 120 días.

Los cambios en la privacidad que indignaron a los usuarios son los que especifican que “como parte de la familia de empresas de Facebook, WhatsApp recibe información de esta familia de empresas y comparte información con ellas” y que “ambas partes pueden usar la información que reciben para operar, proporcionar, mejorar, entender, personalizar, respaldar y comercializar los servicios que ofrecen”.

Fuente: La Vanguardia - Agencias