Nicole Neumann enseña su rutina matutina de estiramiento al borde de la piscina

Si no es por una cosa, es por otra, pero no hay semana que Nicole Neumann no esté en boca de todos. Ya sea por el conflicto que tiene con su ex pareja por una casa, porque ventilan intimidad de sus hijas o por su hermosa figura, siempre es tema de conversación en los medios.

Ahora, fue Agustina Kämpfer quien la puso en el centro del debate al recordar la discusión que tuvo con ella cuando se logró la media sanción del proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo algunos meses atrás. "El día del aborto, cuando hago referencia a que incluso en el programa que trabajaba me habían agredido. Una compañera de trabajo se metió en mi Instagram a insultar mi forma de celebrar que el proyecto de ley había tenido media sanción", señaló en Debo Decir por la pantalla de América TV.

"Estoy hablando de Nicole Neumann, que llamó macabro mi forma de celebrar”, continuó. En aquél entonces ambas trabajaban como panelistas en 'Nosotros a la mañana' y acostumbraban a intercambiar sus posturas al aire y en más de una ocasión, terminaron enfrentadas.

"Yo no me peleé con ella, ella se metió en mi Instagram a llamar macabra mi manera de celebrar que el proyecto de ley había tenido media sanción", agregó.

Nicole en sus redes es muy activa y al parecer nada de lo que ocurre allí, se le pasa por alto. Además, cada vez que da señales de vida en la web sus fanáticos se lo agradecen. Ahora, en una de sus últimas publicaciones compartió con sus seguidores su rutina matutina de estiramiento al borde de la piscina y más de uno quedó sorprendido.