Jesica Cirio reveló cuál es la prenda clave del invierno

Jesica Cirio dejó atrás los rumores de embarazo que la acecharon durante varias semanas y volvió a compartir un nuevo contenido multimedia en las redes sociales que dejó perplejos a los internautas.

Este miércoles por la noche, Jesica compartió dos fotografías en su cuenta oficial de Instagram que conquistó a gran parte de sus millones de followers. En la misma se puede ver a la blonda desplegando toda su belleza en una producción profesional de fotos para una reconocida marca de ropa. La presentadora de televisión lució una camisa blanca desprendida y unas medias finas de color negro, su cabello suelto y un delicado make up.

“Las medias son una prenda clave del invierno, ya sea para darle un toque a tu look o para usar abajo de un pantalón y sentirte más abrigada. Miren lo que son estas de @cocotdufour 🔥 No me canso de usarlas, son muy cómodas 😍 fue el sencillo y promocional texto que eligió Cirio de epígrafe para acompañar sus recientes instantáneas en la red de la camarita.

Como era de esperarse este posteo que tiene como única protagonista a la esposa de Martín Insaurralde se llenó rápidamente de likes superando con facilidad la barrera de los 14 mil corazones. Además, la bella modelo recibió cientos de comentarios de parte de sus fans, la mayoría de halago y cariño hacia su figura física.

Entre los mensajes más destacados que recibió Jesica Cirio se encuentra el de la actriz y comediante Flor de la V quien le escribió: “Amooooooo!!”. Tras ello la misma Jesi le contestó arrobándola y sumándole tres emojis de corazones de color negro.