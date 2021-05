24 años después: así luce hoy Thomas Andrews, el constructor del 'Titanic'

Por lejos, Titanic es la película de Hollywood más taquillera de todos los tiempos. Escrita y dirigida por James Cameron, fue protagonizada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Se estrenó en la pantalla chica más de dos décadas atrás y es una historia de amor basada en la tragedia del famoso transatlántico que cruzaría el océano desde Inglaterra hasta los Estados Unidos en 1912.

Muchos de los actores que le dieron vida a los personajes que iban a bordo de esta embarcación que chocó contra un iceberg saltaron a la fama internacional gracias al grandioso éxito que tuvo. Hoy, 24 años después, se encuentran muy cambiados y por esto, aquí te contamos acerca de uno de ellos que, si bien no fue el protagonista del film, su participación fue memorable.

Victor Garber se puso en la piel de Thomas Andrews, el ingeniero del diseño y la construcción del transatlántico. No hay quien no recuerde la icónica escena en la que el navío se está hundiendo y él le pide disculpas a Rose DeWitt por no haberle construido un barco más resistente.

Antes de actuar en este largometraje, el actor canadiense ya contaba con una gran carrera pero fue este papel el que lo catapultó al estrellato. Garber de ha destacado arriba de las tablas en innumerables ocasiones y así es como ha sido nominado en múltiples ocasiones a los premios Tony. Su primer éxito teatral fue la obra 'Godspell' en la que interpretó a Jesús.

En 2015 el actor se casó con el artista Rainer Andreesen, con quien vive en Nueva York. Se encuentran juntos desde finales de la década de los '90 y recién en abril de 2012 dio a conocer públicamente su romance. En la actualidad tiene 72 años y se encuentra algo cambiado a cómo lo recordamos. ¡Mira cómo está hoy!