Recién separada, Laurita Fernández presume su belleza y le llueven halagos

Pocos días atrás, Laurita Fernández anunció que su relación con Nicolás Cabré había terminado. Fiel a sus seguidores de Instagram fue a ellos a quienes les brindó la primicia. La conductora del Cantando 2020 se dedicó a responder las inquietudes de sus fanáticos y no pudo evitar hablar del tema.

Horas más tarde, brindó un móvil a Intrusos y amplió un poco más sobre el tema. "Teníamos formas muy diferentes de pensar o de querer, y ganas de hacer cosas distintas", explicó. "Yo por ahí estoy en otro momento de mi vida, y él ya está en otra etapa y no congeniamos. Pero eso no quiere decir que él haya hecho algo malo o yo lo haya hecho, o que seamos malas personas", agregó sin profundizar mucho más.

Sin embargo, fue Susana Roccasalvo quien sumó un dato que no todos sabían: al parecer, el actor quería tener otro hijo y ella aún no. "A veces esas cosas se tienen que consensuar entre el hombre y la mujer. Uno no puede querer ser padre ahora, y el otro dentro de siete u ocho años. Tal vez por eso se pudieron haber separado", señaló en su programa Implacables.

Si bien Laurita es muy activa en redes, con respecto a la ruptura no ha brindado muchos detalles en el mundo virtual, salvo el anuncio bomba. En una de las últimas publicaciones que subió acaparó todas las miradas con un fascinante look y demostró ser una de las argentinas más bellas. La bailarina posó para la cámara desde el ascensor con un precioso conjunto rosado.

Los halagos y comentarios de sus admiradores no tardaron en aparecer: "Hermosa Laurita está bien que hayas dejado a Cabré, insoportable, egoísta. Ahora es tu mejor momento, a vivirlo", "Qué lookazo, siempre tan bonita", "Siempre diva", "Hermosa la pantera rosa", "Diosa", "La más linda lejos", "Sos tan divina", "Bellísima", entre muchos más.